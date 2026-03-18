يشرح مارك ديروزا سبب عدم استخدام ميسون ميلر في الشوط التاسع المشؤوم من كسارة WBC

مع تعادل نهائي بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية في الجزء العلوي من الشوط التاسع يوم الثلاثاء، لم يقم مدير فريق الولايات المتحدة الأمريكية مارك ديروزا بإحضار أحد أفضل رماة اللعبة وقد كلفهم ذلك المباراة في النهاية.

مع تسجيل فنزويلا هدفًا أمام جاريت ويتلوك في ذلك الشوط لتتقدم 3-2، تساءل الكثيرون لماذا لم يتم استدعاء رقم النجم الأقرب ميسون ميلر بدلاً من ذلك.

وأوضح ديروزا أن السبب وراء ذلك هو “تكريم عائلة بادريس. لو كنا قد تقدمنا، لكان قد دخل، لكنني لم أكن لأشركه في مباراة التعادل”.

لم يحدد DeRosa ما إذا كان بادريس قد اتصل به مباشرة بشأن توفر ميلر، لكنه أوضح أنه لم يكن لديه سوى فرصة محدودة لاستخدام ميلر – وبما أنه لم تنشأ حالة إنقاذ لفريق الولايات المتحدة الأمريكية أثناء المباراة، فإن هذه النافذة لم تتحقق أبدًا.

ألمح إلى كونه محددًا مع ميلر قبل المباراة.

قال ديروزا قبل المباراة: “أود أن أتجنبه، لكن النتيجة ستحدد ذلك”. “نعم، إنه متاح.”

ظهر ميلر أربع مرات في البطولة، بإجمالي أربع أشواط.

لقد لعب آخر مرة يوم الأحد ضد جمهورية الدومينيكان، حيث ضرب جونيور كامينيرو، مما دفع أونيل كروز إلى الخروج وضرب جيرالدو بيردومو بشكل مثير للجدل لإنهاء المباراة في محاولة من 22 ملعبًا.

كان الظهور المحتمل يوم الثلاثاء بمثابة ثلاث مباريات في خمسة أيام لميلر، وفرق MLB دقيقة للغاية مع أعباء عمل المخففات خلال فترة التدريب الربيعية.

يبدو أن رئيس عمليات البيسبول في بادريس، إيه جيه بريلر، لم يكن لديه أي مشكلة في السماح لميلر بمحاولة إنهاء البطولة، لكنه لم يرغب في دفعه في مباراة متعادلة.

أما بالنسبة لفنزويلا، فقد تألق نجم الأشبال الأقرب داني بالنسيا في أيام متتالية، ليختتم انتصاراته يومي الاثنين والثلاثاء على إيطاليا والولايات المتحدة. أخرجت بالنسيا ثلاثة من الضاربين الأمريكيين الذين يستخدمون اليد اليسرى – كايل شواربر وجونار هندرسون ورومان أنتوني – من أجل إنهاء البطولة.