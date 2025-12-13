يشعر كل من فريق نيكس وماجيك بالتنافس بينهما

لاس فيجاس – عادة لا تتشكل المنافسات في الموسم العادي فقط – وعادةً ما تكون هناك حاجة إلى مباريات فاصلة ساخنة لتحقيق ذلك.

ولكن هذا يبدو وكأنه ما يمكن أن يكون بداية التنافس الناشئ.

ستكون مباراة نصف نهائي كأس الدوري الأمريكي للمحترفين لنيكس ضد ماجيك يوم السبت في T-Mobile Arena هي المواجهة الرابعة بين الفريقين بعد 25 مباراة فقط من الموسم.

فاز نيكس بأحدث المواجهات الثلاث ويمكنه تحقيق التعادل 2-2 في السلسلة بفوزه يوم السبت، على الرغم من أن هذا الفوز سيكون أفضل نظرًا لحصص الإقصاء.

ويحتل نيكس وماجيك المركزين الثاني والرابع في المنطقة الشرقية على التوالي، ويفصل بينهما مباراتان ونصف.

قال المدرب مايك براون بعد تدريب نيكس يوم الجمعة: “إنهم يعرفون بالتأكيد من نحن، ونحن نعرف من هم”.

وأضاف النجم السحري باولو بانشيرو: “إنه فريق لعبنا معه ثلاث مرات بالفعل. إنهم على دراية بنا. نحن على دراية بهم”.

ولكن الأمر أكثر من مجرد الألفة أو العدد غير المعتاد من الاجتماعات في وقت مبكر جدًا من العام هو ما جعل هذا الصدام مثيرًا للجدل. إن الطريقة التي تم بها لعب تلك المباريات هي التي أرست الأساس للتنافس.

يفخر فريق The Magic بقوتهم البدنية، وقد نجحوا في التغلب على نيكس في أول مباراتين قبل أن يتعامل نيكس بشكل أفضل مع المباراة الأخيرة. وكانت هناك إصابات تسببت في إضاعة اللاعبين للوقت في جميع اللقاءات الثلاثة السابقة: جالين برونسون وباولو بانشيرو في الأول، ولاندري شاميت في الثانية، ومايلز ماكبرايد وفرانز فاغنر في الثالثة.

قال برونسون: “نعم، إنهم جسديون حقًا”. “هذا ما يفخر به المدرب (جمال موسلي). الطريقة التي تمكنوا من القيام بها تجعلهم ناجحين للغاية. …سيكونون كما هم، وسيأتون إلى هنا ويتنافسون. ولذا أعتقد أنه بالنسبة لنا، علينا أن نكون مستعدين للقيام بما يتعين علينا القيام به ومواجهة ذلك.”

قال ديزموند باين: “من 1 إلى 15، هذا هو هدفنا”. “أن نكون الفريق الأكثر بدنية على طرفي الملعب كل ليلة. عندما نفوز، عادة ما نفعل ذلك.”

لقد غليت تلك اللياقة البدنية في بعض الأحيان أيضًا. في المباراة الأخيرة، ألقى Bane الكرة على OG Anunoby، الذي كان على الأرض وخارج الحدود. على الرغم من أنه ضحك لاحقًا، إلا أن أنونوبي دفع باين وتبادل معه بضع كلمات. تم منح Bane خطأ فني وتم تغريمه بعد ذلك من قبل الدوري.

وهذا أيضًا ما يجعل هذه المواجهة بمثابة صراع مثير للاهتمام بين الأساليب – القوة البدنية والعدوان ضد المهارة والبراعة. السحرة يحبون أن يفكروا في أنفسهم كمتنمرين. هذا ليس جزءًا من سمعة نيكس.

لذا، بقدر ما يريد نيكس القتال والتوافق مع تلك اللياقة البدنية، فمن المهم أيضًا أن يظلوا صادقين مع أنفسهم.

قال برونسون: “هناك الكثير من الطرق لمكافحتها، من الواضح أنها جسدية، لكنني سأحركها من خلال المساحة والانتقال، والتوقف والجري”. “أعتقد أنه بغض النظر عن أي شيء، فإنهم سيلعبون كرة السلة القوية الخاصة بهم. علينا أن نلعب لعبتنا ونبذل قصارى جهدنا. … إنهم يفعلون ما يفعلونه بشكل جيد، ولذا يتعين علينا أن نفعل ما نفعله بشكل جيد وننطلق من هناك.”

في العام الماضي، ظهر بيستونز كمنافس جديد بسبب سلسلة التصفيات الصعبة في الجولة الأولى. لا توجد حتى الآن حصص فاصلة في هذا التنافس مع السحر، لكن كأس الدوري الاميركي للمحترفين يوفر المزيد من عصير الإقصاء.

وقال باين: “أعتقد أنهما فريقان جيدان لكرة السلة، فريقان يحاولان القيام بشيء كبير في المؤتمر الشرقي”. “أعتقد أنه في أي وقت يكون لديك فريق يقف في طريق ما تحاول القيام به، يجب أن يكون هناك شيء إضافي على المحك.”

وبعد كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة، يبدو أن كلا الفريقين لاعبين في الشرق خلال التصفيات. لقد وضع نيكس توقعاته بالنهائي أو الفشل، ومن المؤكد أن ماجيك يمكن أن يمثل حاجزًا على الطريق.

وقال بانشيرو: “إنهم فريق جيد”. “لقد فزنا مرتين. لقد فازوا مرة واحدة. إنهم في قمة الشرق. لذلك نحن نتطلع إلى رؤيتهم طوال العام.”

أي مباراة فاصلة يجب أن تنتظر. لكن يوم السبت يمكن أن يرفع بالفعل درجة الحرارة بين الفرق.