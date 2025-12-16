يشعر لاعبو ميشيغان بـ “الخيانة” بعد فضيحة شيرون مور: بيف بوجي

بعد إقالة واعتقال مدرب ميتشيغان السابق شيرون مور، قال المدرب المؤقت بيف بوجي للصحفيين يوم الاثنين إن لاعبي فريق ولفيرين لكرة القدم يشعرون “بالخيانة”.

تم تكليف بوجي بمهمة التقاط القطع بعد السقوط الدراماتيكي لمور، التي تم فصلها الأسبوع الماضي بسبب وجود علاقة غير لائقة مع موظفة وتم القبض عليها لاحقًا بعد دخول منزلها بالقوة.

مور متهم بارتكاب جناية اقتحام منزل من الدرجة الثالثة وجناحين: المطاردة في علاقة منزلية والاقتحام والدخول.

كان Poggi صريحًا أثناء مخاطبته الموقف مع وسائل الإعلام لأول مرة واستعراض رد فعل لاعبي ميشيغان منذ التداعيات، حيث يستعد فريق Wolverines رقم 18 لمواجهة Arch Manning ورقم 13 Texas في Citrus Bowl في ليلة رأس السنة الجديدة.

قال بوجي: “لقد كان وقتًا مضطربًا”. “الكثير من عدم التصديق، ثم الغضب، ثم حقًا، ما نحن فيه الآن هو أن الأطفال، بصراحة، يشعرون بالخيانة الشديدة، ونحن نحاول التغلب على ذلك”.

منذ توليه المسؤولية، أمضى بوجي جزءًا كبيرًا من وقته في التحدث مع اللاعبين وأولياء الأمور المنكوبين الذين كان لديهم الكثير من الأسئلة منذ إقالة مور.

بدأت ميشيغان في فحص قسمها الرياضي بالكامل نتيجة للفضيحة وجلبت شركة المحاماة Jenner & Block للتحقيق في القسم وثقافته.

في هذه الأثناء، بذل بوجي ما في وسعه لتهدئة اللاعبين ووضع “الكثير من الأذرع حول أكتافهم”.

وقال “الكثير من إخبارهم أنك تحبهم، ولكن إظهار ذلك، لأن الكلمات رخيصة، وهذا يستغرق الكثير من الوقت. ما يتطلبه الأمر حقًا هو أن تكون على استعداد للاستماع”.

وأضاف: “لقد كان الأمر معقدًا. أريد أن أستمع إليهم. أريد أن أفهم ما يشعر به الأطفال وما يشعر به آباؤهم، وهناك الكثير من الاستماع، وكانت هناك مجموعة واسعة من المشاعر، ونحن نمر بهذه الخطوات”.

“لم ينتهوا بعد، ولا أتوقع أن ينتهوا لفترة من الوقت. التفويض الذي أعطاني إياه ورد مانويل كمدير رياضي عندما طلب مني أن أكون مدربًا مؤقتًا، هو أن أحب الأطفال وأعتني بهم، وهذا ما أقضي كل وقتي في القيام به”.