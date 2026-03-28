يشعر نولان ماكلين من ميتس أنه أفضل “على الإطلاق” هذا العام

ما رآه فريق ميتس العام الماضي من نولان ماكلين – العمل القوي في الثنائي والثلاثي، والاستدعاء في منتصف أغسطس، وعدم وجود أعصاب ملحوظة، والانتقال السلس إلى الحياة في الدوري الرئيسي، وأخيرًا التميز العام لثماني مشاركات، والذي كان قد وضع الشخص المناسب للمباراة الأولى من سلسلة التصفيات التي لم تصل – كان أمرًا غير عادي.

هناك رماة صغار، نظرًا للكتاب الأكثر وضوحًا الذي توفره لهم الخبرة، فإنهم يتراجعون خطوة أو خطوتين إلى الوراء بعد النجاح الأولي. هناك بعض الأشخاص الذين بدأوا يشعرون بالألم، بالنظر إلى عبء العمل الإضافي للموسم الذي يضم 162 مباراة. هناك آخرون يفقدون علامة أو اثنتين من السرعة بعد موسم وظيفي. وهناك البعض ممن حققوا نجاحًا مبكرًا وأصبحوا متميزين أو نجومًا.

ماذا يخبئ ماكلين لعودته؟ سيبدأ عالم ميتس والبيسبول في معرفة ذلك يوم الأحد، عندما يصل يوم ماكلين لأول مرة هذا الموسم.

هل ماكلين – الذي يدخل العام الثاني (حتى لو كان مبتدئًا من الناحية الفنية) بعد عرض أشياء قذرة في بطولة البيسبول الكلاسيكية العالمية – أفضل مما كان عليه في نهاية الموسم الماضي؟

قال ماكلين قبل أن يستضيف فريق ميتس فريق القراصنة يوم السبت: “بالتأكيد”. “فقط لأنه كان لدي المزيد من الوقت للعمل على ذلك. أعتقد أنني سأحصل على المزيد والمزيد من التكرار وأكتشف نفسي بشكل أفضل قليلاً.”

في جميع مراحل حياته المهنية، يتحسن ماكلين من سنة إلى أخرى. كان McLean الذي شارك في Florida Complex League مختلفًا عن الشخص الذي تم استدعاؤه إلى Low-A St. Lucie، والذي كان مختلفًا عن الشخص الذي شارك مع High-A Brooklyn.

لقد أمضى معظم حملته لعام 2024 مع Double-A Binghamton، حيث حاول “Cowboy Ohtani” أن يضرب أيضًا قبل إنهاء التجربة، وسجل 4.19 عصرًا في 18 بداية. في الموسم الماضي سيطر (1.37 عصرًا) في خمس بدايات على المستوى قبل أن يبدأ صعوده حقًا.

إنه لا يزال خامًا إلى حد ما – فهو لاعب جامعي ولاعب دفاع، وقد بدأ موسمًا ونصف فقط – ويقوم بتعديل بعض النغمات في مجموعة من التدويرات. ويعتقد أن هناك خطوات أكبر يجب اتخاذها.

قال ماكلين: “أعتقد أن القدرة على اللعب بشكل عام قد تحسنت كثيرًا”. “لدي ثقة في الكثير من الملاعب أيضًا. وقد أمضيت عامًا كاملاً للعمل على جسدي على أمل زيادة طول العمر.”

شارك ماكلين الموسم الماضي في 29 مباراة بين الصغار والكبيرين. وقال إن الهدف هذا العام يبلغ حوالي 35 هدفًا، وكان لوجان ويب متصدر الدوري الرئيسي العام الماضي برصيد 34 هدفًا.

قد يكون الاختلاف الأكثر وضوحًا بين ماكلين هذا العام وماكلين العام الماضي هو حرارته. في البطولات الكبرى الموسم الماضي، بلغ متوسط ​​سرعة سيارته ذات الأربعة خياطة 95.8 ميلاً في الساعة. أثناء WBC، سجلت نفس الملعب 97.7 ميلاً في الساعة.

هل كان الارتطام نتاج الجو المكثف؟ نتيجة إطلاق العنان لعدد أقل من الملاعب، وبناء ما يصل إلى 63 رمية في مباراة البطولة؟ أو علامة على أنه سوف يرمي بقوة أكبر هذا العام؟

قال ماكلين، الذي قال إن الجسم الأقوى و”مجرد تعلم كيفية التحرك على التل بشكل أفضل قليلاً” قد يساعده على العودة لتحقيق المزيد هذا العام: “لم أمتلك (تلك السرعة) من قبل، لذا أعتقد أننا سنرى”. “أتوقع أن تنخفض قليلاً. ولكن إذا تمكنت من تحقيق معدل ميل واحد إضافي في الساعة عما فعلته في العام الماضي، فهذا يعد فوزًا بالنسبة لي.”

حتى لو كانت مكاسبه في الكرة السريعة حقيقية، فسيظل معروفًا دائمًا بأشياءه المذهلة. كانت أكبر مشاريعه في هذا الموسم هي ضبط قاطعته، والتي يمكن أن تساعد بشكل خاص ضد اليد اليسرى، وتحسين التغيير الذي نادرًا ما قام به في الموسم الماضي.

أصبح هذا العرض – من الناحية الفنية، بمثابة تغيير في الركلة، والذي بدأ اللعب به في عام 2024 – محور تركيز المعسكر، حيث كان يعتمد عليه للمساعدة في اتساقه ومعرفة ما إذا كان بإمكانه إحداث المزيد من الهبوط على أرض الملعب.

قال: “آمل أن أحصل على المزيد من التكرار تحت حزامي” مع تغيير الركلة.

الممثلين الحقيقيين على وشك البدء. إذا لم يصل يوم الأحد تمامًا إلى المستويات التي حددها يوم هارفي، فمن المحتمل أن تكتسب أيام ماكلين طاقتها الخاصة.

قال المدير الفني كارلوس ميندوزا: “إنه مجهز. لقد تم تصميمه من أجل ذلك”. “علينا فقط الاستمتاع به الآن ومشاهدته وهو يقوم بعمله.”