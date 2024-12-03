يشعر Day’Ron Sharpe أن ظهور الموسم الأول قد “أفسد” بسبب خسارة Nets

شيكاغو – أخيرًا ظهر Day’Ron Sharpe لأول مرة في الموسم ليلة الاثنين.

بعد العودة من إصابة في أوتار الركبة منذ المعسكر التدريبي، ارتدى مركز النسخ الاحتياطي وساهم بأربع نقاط واثنتين متابعتين وتمريرتين حاسمتين في 16 دقيقة.

نالت مهمته الثناء من المدرب جوردي فرنانديز لكنها تركت الرجل الكبير نفسه غير متأثر.

“في مهمتي الثانية، كنت متعبًا، لن أكذب. لكنني أستعيد ريحتي. قال شارب: “بعد ذلك اعتقدت أنني جيد”. “لكنني شخصيًا أشعر أنني لعبت (بشكل رهيب).” لكن هذه هي المباراة الأولى، لذا استمر في البناء من هنا.”

وتسببت خسارة نتس بنتيجة 128-102 في إحباط أول مباراة لشارب منذ أبريل/نيسان.

“لقد كان من الجيد العودة إلى الملعب وبشكل عام. قال شارب: “لكن نتيجة المباراة أفسدت اللحظة حقًا”. “لذا، آمل أن نحقق الفوز في المباراة القادمة، وأن نشعر بالتحسن.”

لم يكن من الممكن أن تأتي عودته في وقت أفضل لفريق Nets وملعبهم الأمامي المليء بالإصابات، وهو أسوأ فريق ارتداد في الدوري الاميركي للمحترفين حيث استعاد أحد أفضل اللاعبين المرتدين في الدوري.

كان نيك كلاكستون سعيدًا بعودة شارب

“لقد كانت جيدة. قال كلاكستون: “من الجيد بالتأكيد رؤيته”. “لقد كان يطحن (و) يعمل. العمل الجاد للتعافي من إصابة قوية في أوتار الركبة. لذلك من الجميل أن نستعيد البرجين التوأمين.

وافق فرنانديز.

وقال المدرب: “أنا أحب طاقته، ودفاعه المتقلب، وعدوانيته”. “سوف يستمر في التحسن. أنا أصدق ذلك لأنني رأيت ذلك منذ اليوم الأول الذي ذهبت فيه إلى صالة الألعاب الرياضية. موقف عظيم، طاقة عظيمة. وكان من الرائع رؤيته في الملعب”.

بدأ المهاجم كام جونسون بالخروج مصابًا بالتواء في الكاحل الأيسر بعد دخوله للعب باعتباره أمرًا مشكوكًا فيه.

وقال فرنانديز عن جونسون: “(نحن) لسنا قلقين للغاية”. “مرة أخرى، أنا لست طبيبًا، لكنه الآن طبيب يومي. أراد أن يحاول أن يرى كيف كان يشعر، وخرج. لذلك، سنرى كيف يشعر (الثلاثاء) وبعد ذلك سنبدأ من هناك.

وفي الوقت نفسه، بويان بوجدانوفيتش (التعافي من إصابة في القدم اليسرى)، نوح كلوني (التواء في الكاحل الأيسر)، دوريان فيني سميث (التواء في الكاحل الأيسر)، بن سيمونز (إدارة إصابة أسفل الظهر وألم في الركبة اليسرى)، كام توماس (إجهاد في أوتار الركبة اليسرى)، زياير ويليامز (التواء في الركبة اليسرى) وجايلين مارتن (الدوري الممتاز) كانوا جميعا خارج الملعب.

وقال فرنانديز: “في الوقت الحالي، سيكون لدينا شعور أفضل بشأن رد فعل (وليامز) في الأيام القليلة المقبلة لنعرف بالضبط ما هو هذا الإطار الزمني”.

وقال سيمونز لصحيفة The Post إنه سيكون قادرًا على اللعب يوم الأربعاء ضد بيسرز.

لقد أصيب برصاصة في الركبة في خسارة يوم الأحد، لكنه لا يزال غير مؤهل للعب في كلا الطرفين، لذلك لم يكن سيلعب يوم الاثنين على أي حال.

“لقد تعرض للضرب، وكان يتعامل مع بعض المشاكل، وهذا هو السبب وراء عدم لعبه، لأنه تعرض للضرب. والآن نظرًا لأنها مباراة متتالية، فهو لن يلعب. لذا سنرى الآن كيف تشعر. قال فرنانديز: “لكننا لا نتوقع الكثير”.