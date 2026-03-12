يشعر Maxx Crosby بسعادة غامرة للعودة إلى Raiders

بعد ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من الصفقة التي لم تجتاح عالم كرة القدم، تحدث ماكس كروسبي.

ويبدو أنه سعيد بعودته إلى صفوف الريدز.

انتقل كروسبي إلى X مساء الأربعاء، حيث نشر صورة GIF لعودة أندرتيكر من WWE من بين الأموات.

كتب كروسبي: “كل شيء يحدث لسبب ما”. “لا تصدق أي شيء تسمعه، ولا تصدق نصف ما تراه. أنا مهاجم. لقد عدت. قم بتشغيل هذا الأمر.”

تم الكشف ليلة الثلاثاء أن فريق Ravens تراجع في النهاية عن تجارته مع Raiders for Crosby والتي كانت سترسل اختيارين من الجولة الأولى إلى Vegas في مقابل الحصول على Pro Bowl edge المتسرع خمس مرات.

يبدو أن بالتيمور لم تكن مرتاحة لاختبارات كروسبي الطبية قبل الموافقة على التجارة.

قال المدير العام لفريق Ravens Eric DeCosta، ​​بعد ساعات من موافقة الفريق على عقد مدته أربع سنوات مع المتسرع Trey Hendrickson، إنه “شعر بالحزن” لعدم قدرته على عبور خط المرمى وإحضار كروسبي إلى الحظيرة.

وقال ديكوستا خلال مؤتمر صحفي: “أتفهم كيف قد يشعر الناس من بعيد بهذه الطريقة، لكن لا أحد منزعج من هذا الأمر أكثر مني – لقد تأثرت به بالفعل”. وأضاف: “وهذا أسف، أسف كبير بالنسبة لي، لكننا سنمضي قدمًا كفريق كرة قدم”.

كشف DeCosta أيضًا أن الفريق لديه خطط لإقران هندريكسون وكروسبي في خط الدفاع معًا، لذا لم يكن التوقيع يوم الأربعاء مجرد خطوة ذعر لاستبدال الإنتاج الذي كان من المحتمل أن يمنحه كروسبي لبالتيمور.

ويرتبط كروسبي بعقد مع فيجاس حتى موسم 2029 – مع احتمال الخروج في عام 2028 – بعد أن وقع على التمديد في عام 2022.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي يأتي بعد أي مناقشات مع الغزاة أم لا. من الناحية النظرية، يمكن أن تحاول فيغاس قلب كروسبي، حيث أن لديها بالفعل “عدة” فرق تتواصل معها، حسبما أفاد آدم شيفتر من ESPN ليلة الثلاثاء.

خضع كروسبي لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في يناير بعد أن أوقفه الفريق في آخر مباراتين من الموسم العادي، مما دفعه إلى الخروج من منشأة الفريق.

حاول وكيل المتسرع الحافة قمع أي مخاوف بشأن صحة كروسبي ليلة الثلاثاء.

كتب CJ LaBoy في منشور على X: “لا يزال Maxx على المسار الصحيح للعودة خلال برنامج خارج الموسم وسيعود بلا شك باعتباره مدمر اللعبة المهيمن الذي كان عليه في المواسم السبعة الماضية”.