يشكك أسطورة التزلج الأولمبي بود ميلر في تقرير الشرطة وهو يكسر صمته بشأن اعتقال مخدرات في أيداهو

شكك أسطورة التزلج الأولمبي بود ميلر في اعتقاله لحيازته مخدرات، مدعيًا أن صديقه كان لديه الحشيش دون علمه – قبل أيام فقط من الذكرى السنوية لوفاة ابنته.

تم اتهام ميلر – الحائز على ميدالية أولمبية في التزلج على جبال الألب ست مرات – بتهمة حيازة مادة خاضعة للرقابة وحيازة أدوات مخدرات بعد اعتقاله في مقاطعة فريمونت بولاية أيداهو في 6 يونيو، وفقًا لسجلات المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة The Post.

وكتب ميلر على موقع إنستغرام ليلة الثلاثاء في منشور بعنوان “بيان”: “لقد تم إيقافي بسبب السرعة أثناء تجاوز سيارة أخرى على طريق سريع في أيداهو”.

وقال ميلر: “كان بحوزة صديقي الذي كان يسافر معي كمية صغيرة من الحشيش وغليون حشيش، ولم أكن على علم بوجودها”. “لقد تعاونا بشكل كامل مع الضابط. وآمل أن يتم إسقاط تهم الجنحة بمجرد مراجعة الحقائق”.

ومع ذلك، اتهمت الشرطة ميلر بحيازة فطر سحري عليه عندما تم القبض عليه.

زعمت وثائق المحكمة، التي لم تتضمن تفاصيل الاعتقال، أن ميلر عُثر عليه بحوزته حقيبة مستوصف بيضاء تحتوي على 4.1 جرام من الفطر المخدر، حسبما كتب جاكوب هيرت، نائب عمدة مقاطعة فريمونت، في بيان السبب المحتمل.

ودفع الأب البالغ من العمر 48 عامًا لثمانية أطفال بكفالة نقدية بقيمة 5000 دولار ودفع بأنه غير مذنب في التهمتين خلال جلسة المحكمة في 12 يونيو.

ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية في 29 يوليو في مقاطعة فريمونت.

وجاء اعتقال ميلر قبل يومين من الذكرى الثامنة لغرق ابنته البالغة من العمر 19 شهرًا أثناء حفلة على حمام السباحة لأحد الجيران في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا.

ونجحت إيملين الصغيرة في الوصول إلى مياه حوض السباحة قبل أن ينقل المستجيبون الأوائل الطفلة إلى مستشفى محلي، حيث أعلنت وفاتها.

في أعقاب المأساة، أصبح ميلر وزوجته مورغان من المدافعين عن تعليم سلامة المياه للآباء، وفقًا لموقع TODAY.

يحتل ميلر المركز الثاني في قائمة أكبر عدد من الميداليات الأولمبية الشتوية التي فاز بها رياضي أمريكي.

شارك في خمس دورات أولمبية مختلفة بين عامي 1998 و2014، حيث تسابق في سباق التعرج، وسباق التعرج العملاق، وسوبر جي، والانحدار، والمركب، وفاز في الأربعة الأخيرة بميدالية واحدة على الأقل.

خلال ألعاب فانكوفر 2010، فاز ميلر بميداليته الذهبية الأولى والوحيدة في المجمع، متفوقًا على الكرواتي إيفيكا كوستيليتش بفارق 0.33 ثانية فقط.

كان آخر سباق رئيسي لميلر في بطولة العالم 2015 في كولورادو، حيث تنافس في سباق سوبر جي لكنه قضى في منتصف السباق بعد أن علق ذراعه على البوابة وانزلق إلى شقلبة، مما أدى إلى تمزق وتر أوتار الركبة اليمنى بعد أن أصابته تزلجه.

تقاعد من التزلج التنافسي في عام 2017، لكنه ظل يمارس الرياضة بطرق مختلفة منذ ذلك الحين، حيث عمل كمذيع من بين أدوار أخرى.

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