يشيد بريت غاردنر السابق بريت غاردنر الابن ميلر في نعي القلب بعد وفاة المراهق في كوستاريكا

أشاد لاعب كرة القدم السابق في نيويورك يانكيز بريت غاردنر وزوجته جيسيكا لابنهما ميلر في نعي مؤثر ، قائلين إن ابتسامته “جلبت الفرح للجميع” ، بعد أن توفي اللاعب البالغ من العمر 14 عامًا فجأة في إجازة في كوستاريكا.

وكتبت العائلة: “سيشعر باطلة باطل ميلر بقلوب عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق والمعلمين والمدربين وغيرهم لسنوات”.

“ستعتز عائلة غاردنر إلى الأبد بالأماكن التي زاروها ، والأشخاص الذين التقوا بهم ، والأصدقاء الذين صنعوه ، والذكريات التي خلقوها معًا.”

يأتي النصب التذكاري المتحرك في الوقت الذي لا يزال فيه سبب وفاة المراهق 21 مارس لغزا – حيث تنتظر السلطات في كوستاريكا نتائج الاختبارات وتشريح الجثة.

تم تذكر المراهق ، وهو طالب في الصف الثامن في مدرسة Pinewood الإعدادية في Summerville ، ساوث كارولينا ، كطالب شرف نشط الذي تفوق في كرة القدم والبيسبول – يرتدي 11 على زيه العسكري ، تكريماً لولاء والده مع يانكيز.

وقالت أوبيت في المنصب والساعي في ساوث كارولينا: “كان وقت ميلر هنا مع (أصدقائه وعائلته) مختصرة ، لكن روحه ستستمر إلى الأبد من خلال أولئك الذين تأثروا بالطريقة التي عاش بها”. “كان ميلر مباركًا للغاية بالتجارب والصداقات خلال الـ 14 عامًا ، ويريد أن تتاح لهم أطفال آخرين الفرصة لإنشاء ذكرياتهم الرائعة.”

طلبت العائلة تبرعات لمؤسسة Make-A-Wish على شرف Miller.

“لقد شهد Gardners تأثير المنظمة بشكل مباشر في مناسبات عديدة وكانوا دائمًا قد تأثروا بعمق بسبب الأمل والقوة والإلهام التي توفرها كل رغبة للأطفال والأسر التي تواجه أوقاتًا صعبة.”

كان بريت وجيسيكا غاردنر وأبنائهم ، ميلر وهنتر ، في إجازة في منتجع أريناس ديل مار في مانويل أنطونيو عندما توفي المراهق أثناء نومه.

وقالت سلطات كوستاريكية إن نتائج علم السموم لتحديد سبب الوفاة قد تستغرق لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، ولكن تم تصنيفها كأولوية.

وفقًا للنعي ، سيتم تخصيص خدمة تذكارية للعائلة والأصدقاء المقربين.

كان بريت غاردنر يدير الملعب الخارجي لبرونكس بومبرز طوال مسيرته المهنية في الدوري الكبرى لمدة 14 عامًا ، وكان عضوًا في بطولة العالم للسلسلة العالمية لعام 2009.

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