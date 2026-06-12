يشيد زملاء الدراسة في إنديانا بشدة بـ OG Anunoby “الأسطوري”.

قبل وقت طويل من قيام أو جي أنونوبي بإنقاذ نيكس في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين، كان طفلاً هادئًا يتجول في قاعات جامعة إنديانا ويظهر في حفلات الأخوية في بلومنجتون بولاية إنديانا.

الآن، بينما يتولى المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا قيادة مطاردة بطولة نيويورك، يقول خريجو Hoosier إنهم يشاهدون واحدًا منهم يصبح أسطورة نيكس.

بالنسبة لخريجي جامعة إنديانا الذين يعيشون في المدينة، فهو لا يزال الطالب الشاب المحب للبلطجة، ذو الكلام الهادئ والمرح، والذي كان يتسكع عند البوابات الخلفية قبل وقت طويل من أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

أصبح أنونوبي، الذي لعب دور البطولة تحت قيادة المدرب توم كرين في ولاية إنديانا في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل أن يبدأ مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين، بطلاً غير متوقع لسكان نيويورك ذوي الجذور الهوسيرية. بالنسبة للخريجين الذين يصادف أنهم من مشجعي نيكس مدى الحياة، فإن مشاهدة أحد لاعبي بلومنجتون المفضلين يزدهر في ماديسون سكوير جاردن يبدو مثاليًا للغاية.

قال جيسون مورين، وهو طالب سابق يبلغ من العمر 28 عامًا يتذكر لقاءه بنجم كرة السلة أثناء التوجيه، قائلاً: “كان OG من أوائل الأشخاص الذين التقيت بهم في حرم بلومنجتون الجامعي في عام 2015″، قائلاً إنه كان ودودًا للغاية.

قال مورين لصحيفة The Post إنه في ذلك الوقت، كان أنونوبي قريبًا من مركز كافالييرز الحالي توماس براينت.

قال مورين: “لقد صنع الاثنان معًا حفلة رائعة. لقد أخرج مرض السل OG من قوقعته”.

حتى عندما كان لاعبًا جديدًا يلعب في قاعة الجمعية، كانت إمكاناته واضحة للطلاب الذين اعتبروه أحد أكثر اللاعبين الموهوبين رياضيًا على الخشب الصلب.

وقال نيويوركر: “إنه أمر سريالي أن أشاهده وهو يجمع كل شيء معًا الآن من أجل حبيبي نيكس”. “إنه إلى الأبد أسطورة نيويورك وبلومنجتون.”

يتذكر جوش لوميتا أنونوبي من مساكن الطلاب الجدد ويقول إنه كان دائمًا من المعجبين المفضلين.

وقال اللاعب النيويوركي البالغ من العمر 29 عامًا، والذي شاهده وهو يلعب لمدة عام في بلومنجتون، إن انتقاله إلى نيكس كان “أفضل لقاء”.

قال لوميتا لصحيفة The Post: “إنها لحظة قصصية كاملة”. “نحن حاملي التذاكر الموسمية لنيكس منذ 14 عامًا، ولكننا مشجعون مدى الحياة. لقد عشنا أحلك أيام المشجعين الرياضيين.

“أن يكون لديك لاعب مميز على كلا الجانبين مثل OG، فهو أمر لا يوصف. إن مشاهدة تسديدته وهو يسقط أنتج تجربة الخروج من الجسد. كل ما يريده في هذه المدينة هو ملكه مدى الحياة. وبصراحة تامة، يجب أن نمنحه مفتاح المدينة ونجعله رئيسًا للبلدية.”

خارج الملعب، كان أنونوبي يتمتع بسمعة كونه ودودًا بقدر ما كان موهوبًا، خاصة عندما ظهر في حفلات الأخوة زيتا بيتا تاو – ولم يرفض أبدًا صورة مع أي شخص يسأل.

قال لوميتا: “كانت مشاهدته وهو يحتفل في الأخوية ورؤية الجانب الآخر منه أمرًا رائعًا”. “كان يضع الفتيات على كتفيه في وسط الحفر أثناء البوابات الخلفية.”

هناك شيء خاص في كونك مشجعًا لكرة السلة في Hoosier ومشجعًا لـ Knicks، وهما فريقان شهدا العظمة التاريخية تليها فترة طويلة من النضال، ليجدا العظمة مرة أخرى في السنوات الأخيرة.

بالنسبة لديلان ليست، 29 عامًا، أدى صعود أنونوبي إلى ربط قاعدتين من المشجعين الذين يعرفون الكثير عن فترات الانتظار الطويلة للبطولات.

قال Hoosier Leist السابق: “إن مشاهدة OG من الكلية إلى المحترفين لم يكن أقل من أمر لا يصدق. منذ أيام Tom Crean وحتى الآن، حولت موهبته الخاصة فريق Knicks بطريقة لم أرها من قبل”. “إن رحلة OG كمشجع لكل من Hoosiers وNicks كان شرفًا أن نشهدها.”

حتى بعد وصوله إلى الدوري الاميركي للمحترفين، يقول زملاء الدراسة السابقون أن أنونوبي لم يتغير أبدًا.

وقال مورين إن الثنائي ظلا على اتصال بعد التخرج، بل إنهما التقيا مرة أخرى بعد مباراة نيكس-رابتورز عام 2017.

قال لوميتا: “كانت لدى OG دائمًا القدرة على جعل الجميع يشعرون بأنهم مميزون”.

“لم يعتقد أبدًا أنه أفضل من أي شخص آخر. لقد كان مجرد OG.”