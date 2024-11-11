يشيد كام بينوم براقص البريك دانس الأولمبي رايجون بالاحتفال: “لقد كنت أنقذه”.

أشاد كام بينوم، ظهير الفايكنج، بالراقص الأولمبي الفيروسي رايجون خلال فوز مينيسوتا على جاكوار يوم الأحد.

قامت بينوم بالاعتراض الحاسم في أواخر الربع الرابع حيث تفوقت الفايكنج على جاجز، 12-7، واندلعت الزاوية على الفور احتفالًا أشاد بالتحركات التي اشتهرت بها راقصة البريك خلال منافستها الأولمبية.

كان مدافع الفايكنج يحتفظ بالاحتفال في جعبته للحظة المناسبة، والتي كانت على ما يبدو يوم الأحد.

“أنا معجب كبير. قال بينوم، بحسب ما ذكرته قناة Fox Sports Australia: “لقد خرجت إلى هناك واستمتعت وهذا ما أفعله في الملعب”. “لقد قمت بالادخار من أجل ذلك وقد مر وقت طويل منذ أن قمت بالسيللي.”

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وأضاف: “لقد مرت بضعة أسابيع (التحضير). أستطيع أن أهرج مثلما فعلت. ولم يتطلب الأمر الكثير من الجهد.”

جاء الاعتراض قبل 1:49 من نهاية المباراة وكان الثالث لبينوم هذا الموسم.

كان اختياره للربع الرابع هو الأول منذ 6 أكتوبر عندما هزم الفايكنج فريق جيتس أثناء اللعب في لندن.

وأعلنت رايجون، واسمها الحقيقي راشيل غان، الأسبوع الماضي اعتزالها رقص البريك دانس بعد الجدل الذي أعقب أدائها في الألعاب الأولمبية.

ومع ذلك، فقد ظهرت بشكل مفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أحضرنا أنا والمغنية الأسترالية تونز رايجون إلى المسرح خلال عرض المطربة في ملعب رود لافر في ملبورن، حسبما أفاد موقع News.com.au.

صعدت راقصة البريك على المسرح بينما غنيت أنا وتونز أغنية “Dance With Me”.

تم إحضار Raygun على خشبة المسرح من قبل المغني، الذي أعلن، “الجميع، تخلوا عن الأمر من أجل اللاعب الأولمبي الأسترالي، Raygun!”

ثم قامت راقصة البريك بحركاتها السيئة السمعة على خشبة المسرح لإسعاد الجمهور الذي كان حاضراً في الحفل.