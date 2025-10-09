يصبح أحد مشجعي يانكيز وجه الإحباط مع أنتوني فولبي

قال أحد المعجبين كل شيء.

نظرًا لأن أنتوني فولبي كان مستعدًا للمضرب في الجزء السفلي من الشوط السابع مع تأخر فريق يانكيز عن بلو جايز 4-1 في لعبة ALDS 4، فقد وصل أحد مشجعي يانكي إلى نقطة الانهيار.

تم عرض رجل يقف في الوعاء السفلي في استاد يانكي في بث FS1، وهو يقف ويقلد العديد من تقلبات الخفافيش بينما كان يتوسل إلى اللاعب القصير لإيقاف الهجوم في وقت متأخر من مباراة الإقصاء بعد أن تلقى ضربتين متتاليتين ضد اليساري تورونتو بريندون ليتل.

ظهرت المروحة وهي تقول: “أرجحة المضرب!”.

لقد تأرجح فولبي في الملعب الأخير في الضربة القاضية، ولوح وخسر عند منحنى المفصل. كانت هذه هي الضربة الثالثة لفولبي في المباراة. لقد وصل الآن إلى 0.192 في التصفيات بخط 5 مقابل 26.

كان أداء فولبي سيئًا بشكل خاص في ALDS، حيث ذهب 1 مقابل 15 ضد تورونتو، مع الضربة الواحدة التي جاءت في المباراة الأولى.