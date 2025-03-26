يصبح مكبس مرحاض شجرة الدولار ديكورًا جميلًا مع DIY سهل

سواء كنت في البحث عن قطعة مركزية لتناول الطعام الجميلة التي ستبدو جيدة طوال العام أو تحتاج إلى شيء ما لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف أو عيد ميلاد معلم ، لا يمكنك أن تخطئ في مكبس المرحاض (الجديد) من شجرة الدولار. نحن نعرف ما الذي تفكر فيه: كيف يمكن للأداة التي ترفع مرحاضك من خلال التحول إلى ديكور منضدة مذهلة؟ مع بعض الطلاء الرش ، والأزهار الاصطناعية الجميلة ، وإطار صورة أو طوق معدني ، وملحقات براقة ، وقليل من المعرفة من جانبك ، فإن هذا القطعة المركزية المذهلة واضحة بشكل مدهش. ما هو أكثر من ذلك ، من السهل تحويل هذه الفكرة الأساسية إلى جميع أنواع القطع المركزية ذات الطابع ، من تزيين طاولات الضيوف في دش طفل مكتظ إلى تزين طاولة عشاء عيد الشكر الحميمة لعائلتك.

لصياغة قطعة مركزية للاضطراب القادمة ، ستحتاج إلى مكبس المرحاض بالحرارة بالحرارة بالدولار. أثناء تواجدها في المتجر ، تصفح الممر الحرفي لإطار صورة أسود بحجم 8 × 10 بوصات-ستعمل كل لحظات بلاستيكية أسود سوداء أو ضيقة ، أو إطارات سوداء مملوءة-أو تحصل على 12 حزمة من الأطواق المعدنية الكبيرة (4 بوصات ، و 6 بوصات) لأكثر من 12 دولارًا. التقط ، أيضًا ، بضع باقات من حديقة الأشجار الزهرية بالدولار المتنوعة من 6 باقات وردة ، ومتنوعة من شجيرات الباستيل الزهرية للزهور الخضراء ، وبعض كتل رغوة الأزهار. تصفح أقسام الحرف والأدوات المنزلية للزينة التي تجذب انتباهك – فكر في سلاسل من الأحجار الكريمة ، وحاملي الشموع الشفافة خفيفة الوزن ، والأقواس الكبيرة ، والشرائط العريضة ، والمرايا المسطحة (كقاعدة) – أنت محدودة فقط بخيالك! ستحتاج أيضًا إلى بعض الطلاء الذهبي ، مثل Rust-Oleum Imagine Craft & Hobby Metallic Pray Paint مقابل حوالي 14 دولارًا.