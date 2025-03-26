يصبح مكبس مرحاض شجرة الدولار ديكورًا جميلًا مع DIY سهل

سواء كنت في البحث عن قطعة مركزية لتناول الطعام الجميلة التي ستبدو جيدة طوال العام أو تحتاج إلى شيء ما لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف أو عيد ميلاد معلم ، لا يمكنك أن تخطئ في مكبس المرحاض (الجديد) من شجرة الدولار. نحن نعرف ما الذي تفكر فيه: كيف يمكن للأداة التي ترفع مرحاضك من خلال التحول إلى ديكور منضدة مذهلة؟ مع بعض الطلاء الرش ، والأزهار الاصطناعية الجميلة ، وإطار صورة أو طوق معدني ، وملحقات براقة ، وقليل من المعرفة من جانبك ، فإن هذا القطعة المركزية المذهلة واضحة بشكل مدهش. ما هو أكثر من ذلك ، من السهل تحويل هذه الفكرة الأساسية إلى جميع أنواع القطع المركزية ذات الطابع ، من تزيين طاولات الضيوف في دش طفل مكتظ إلى تزين طاولة عشاء عيد الشكر الحميمة لعائلتك.
لصياغة قطعة مركزية للاضطراب القادمة ، ستحتاج إلى مكبس المرحاض بالحرارة بالحرارة بالدولار. أثناء تواجدها في المتجر ، تصفح الممر الحرفي لإطار صورة أسود بحجم 8 × 10 بوصات-ستعمل كل لحظات بلاستيكية أسود سوداء أو ضيقة ، أو إطارات سوداء مملوءة-أو تحصل على 12 حزمة من الأطواق المعدنية الكبيرة (4 بوصات ، و 6 بوصات) لأكثر من 12 دولارًا. التقط ، أيضًا ، بضع باقات من حديقة الأشجار الزهرية بالدولار المتنوعة من 6 باقات وردة ، ومتنوعة من شجيرات الباستيل الزهرية للزهور الخضراء ، وبعض كتل رغوة الأزهار. تصفح أقسام الحرف والأدوات المنزلية للزينة التي تجذب انتباهك – فكر في سلاسل من الأحجار الكريمة ، وحاملي الشموع الشفافة خفيفة الوزن ، والأقواس الكبيرة ، والشرائط العريضة ، والمرايا المسطحة (كقاعدة) – أنت محدودة فقط بخيالك! ستحتاج أيضًا إلى بعض الطلاء الذهبي ، مثل Rust-Oleum Imagine Craft & Hobby Metallic Pray Paint مقابل حوالي 14 دولارًا.
كيفية صياغة قطعة مركزية مذهلة باستخدام مكبس شجرة الدولار
مع جمع اللوازم والأدوات ، أنت مستعد لتحويل مكبس المرحاض لاستخدامه في جميع أنحاء المنزل مع هذا DIY الإبداعي. قم برش الطلاء المكبس وأي ملحقات مرئية في اللون المفضل لديك ، مما يسمح له بالتجف حتى اللمس قبل المتابعة. الوقوف المكبس في وضع مستقيم على قاعدته. إذا كنت تستخدم إطار الصورة ، فقم بإزالة الأجزاء الداخلية وأرفقها بمقبض المكبس مع الغراء الساخن. إذا كنت تستخدم الأطواق ، فقم بصق قطعة من الرغوة الأزهار إلى أعلى مقبض المكبس ، ثم قم بتركيب طوق أصغر وأكبر حجمًا فوق ذلك (يجب أن يجلس الطوق الأصغر حجمًا داخل واحدة أكبر) ، ومرمها الساخن في مكانه في الرغوة في الأعلى ومقبض المكبس في القاع. إذا كنت تفضل أن يكون لديك كرة توبيارية كبيرة كميزة من سمات القطعة المركزية ، فإن Glue اثنين من كتلتين من رغوة الأزهار في وعاء بلاستيكي شفاف وغراء في الجزء العلوي من مقبض المكبس الخاص بك.
حان الوقت الآن لإضافة الزهور والزخارف الاصطناعية. في حالة القطعة المركزية على شكل إطار الصورة ، ستحتاج إلى الساخنة لصق شجيرات المساحات الخضراء للحديقة الزهرية ، بالتناوب بين السيقان المفردة ومجموعات من اثنين أو ثلاثة من السيقان حول الإطار. لإنشاء توبياري مستدير ، ما عليك سوى دفع سيقان الورود وشجيرات المساحات الخضراء بحرية في كتل رغوة الأزهار. قم بإنهاء مركزيك مع زخارف معلقة من اختيارك – على سبيل المثال ، قم بصق بعض الأوتار من الخرز الكريستالي إلى الإطار أو الوعاء أسفل الزهور أو الغراء رأس المكبس إلى مرآة مسطحة لقاعدة براقة.
احتفل بالعطلات مع أو أضف لمسة خاصة بك إلى محورك المركزي
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مع مكبس شجرة الدولار كقاعدة ، يمكنك صياغة جميع أنواع القطع المركزية. هل تحتاج إلى ديكور الطاولة في قرصة؟ تزيينه بالبالونات عن طريق ربط عناقيد إلى أسفل وأعلى مقبض المكبس باستخدام شريط غلاف الهدايا. موضوع البالونات مع ملصقات ، أو ربط أفخم مفضل بالمقبض ، أو اذهب إلى الخارج وجلس المكبس فوق قاعدة مصنوعة من الكتب المطلية ، وتزيين البالون مع حزم من الزهور الحريرية. استبدل الإزهار (أو البالونات) بالشجيرات البلاستيكية و nestle قاعدة المكبس في زارع فارغة أو دلو جليدي مملوءة بالطحالب لإنشاء توبيري خشبي الخشب أو الغابات. يمكنك بعد ذلك وضع مصباح مصابيح يعمل بالبطارية داخل الكرة التوبري لتوهج داخلي أثيري.
هل تحتاج إلى قطعة مركزية موسمية؟ احصل على بعض مجموعات من الأزهار الاصطناعية ذات الطابع السقوط-نحن نحب أوراق القيقب الاصطناعية Maoodoo وديكور السقوط الأزهار اليقطين مقابل حوالي 16 دولارًا-وتلويحها حول مقبض اللحاء المطلي أو الحقيقي ، أو الحبل ، أو المقصورة المملوءة بالشريط في زورقة ثقيلة ، أو مزهاء الفخار. تحويل المكبس إلى ديكور الطاولة موسم عصبي عن طريق لصق أطوال قصيرة من الحبل إلى المقبض ، تغطي القاعدة. أنهي المكنسة بقوس الشريط بالأبيض والأسود لإخفاء الغراء وقبعة الساحرة التي تطفو على قمة المقبض. لعيد الميلاد ، قم بصياغة قطعة من الحلوى العملاقة من وعاءين تم لصقها على مقبض المكبس ، أو صندوق بريد احتفالي للرسائل إلى سانتا ، أو شجرة على غرار شجرة الخريف – فقط قم بتبديل أوراق القيقب لشروط الصنوبر.