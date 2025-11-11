يصبح موسم الإجازة في يانكيز معقدًا إذا لم يقم كودي بيلينجر بإعادة التوقيع

لاس فيجاس – إن لعبة الدومينو الأسهل والأنظف التي يمكن سقوطها لإعداد موسم العطلات المثالي لفريق يانكيز هو إعادة توقيع كودي بيلينجر.

سيكون هناك المزيد من التحركات التي يجب القيام بها حول ذلك، بالطبع، ولكن رفع الأثقال أقل من البديل.

لأنه إذا انتهى الأمر ببيلينجر إلى أن يصبح وحيدًا في ذا برونكس، فماذا إذن؟

لا يملأ بيلينجر مكانًا في الملعب فحسب – من المحتمل أن يكون في مركز الوسط إذا رفض ترينت جريشام العرض المؤهل بقيمة 22.025 مليون دولار ووقع في مكان آخر، أو ترك المجال إذا قبله – ولكن الضارب الأعسر يقدم تهديدًا مشروعًا لتوفير الحماية خلف آرون جادج، كما فعل في معظم هذا الموسم.

يمكن لليانكيز أن يصطدموا ببن رايس في هذا الدور، على الرغم من أن آرون بون غالبًا ما جعله يضرب أمام القاضي، وفي كلتا الحالتين، لن تكون تشكيلتهم عميقة تقريبًا بدون استحواذ كبير آخر.

لأنه إذا لم يتمكن فريق يانكيز من إعادة بيلينجر – توقع جون هيمان من صحيفة The Post عقدًا مدته ست سنوات بقيمة 180 مليون دولار للاعب البالغ من العمر 30 عامًا – فهذا يعني على الأرجح أنهم سيكونون خارج المنافسة مع كايل تاكر، أيضًا، أفضل لاعب في مركز الوكيل الحر والذي من المتوقع أن يحصل على صفقة شمال عقد القاضي البالغ 360 مليون دولار.

وبعيدًا عن تاكر وبيلينجر، فإن سوق الوكلاء الحر لا يفيض تمامًا باللاعبين الذين يصنعون الفارق.

التالي في الصف سيكون جريشام، الذي قد يقبل أو لا يقبل العرض المؤهل القادم من موسم الاختراق، ثم هاريسون بدر، الذي كان لديه بالفعل جولة واحدة في ذا برونكس.

هناك دائمًا سوق التجارة أيضًا، لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا.

هل سيؤدي تفويت بيلينجر (ورفض جريشام للعرض) إلى إقناع فريق يانكيز بالذهاب إلى طريق الشباب، مما يمنح جاسون دومينغيز فرصة أخرى في دور ميداني أيسر يومي ويعطي سبنسر جونز طريقًا محتملاً لجعل الفريق لاعبًا مركزيًا خارج تدريبات الربيع؟

سيعتمد هذا السيناريو كثيرًا على الأمل والإمكانات – ويأتي مع حصة عادلة من آلام النمو، كما ذكر أمثال أنتوني فولبي وأوستن ويلز – ربما أكثر من اللازم بالنسبة لفريق ينفد منه الوقت للاستفادة من أفضلية القاضي.

من المحتمل أن يتضمن الطريق الأكثر أمانًا التعاقد مع لاعب وسط مثبت مثل بدر، وهو لاعب يضرب باليد اليمنى في ذلك الوقت.

يشتهر مواطن برونكسفيل بقفازاته ولكنه خرج من أحد أفضل المواسم في حياته المهنية حيث وصل إلى .277 مع أعلى مستوى في مسيرته 117 OPS-plus عبر 146 مباراة بين Twins و Phillies.

كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا محبوبًا جدًا في الفترة التي قضاها مع فريق يانكيز ولكن لديه أيضًا تاريخ إصابة على الرغم من بقائه بصحة جيدة في الموسمين الأخيرين.

سيكون ثاني أفضل لاعب وسط حر هو إما أوريول سيدريك مولينز السابق، الذي خرج من أسوأ عام في حياته المهنية، أو مايك ياسترزيمسكي، البالغ من العمر 35 عامًا والذي قد يكون أكثر ملاءمة لركلة ركنية.

أحد الخيارات التي لا يبدو أنها في الاعتبار هو إعادة دومينغيز إلى وسط الميدان.

قال آرون بون الشهر الماضي إن التركيز كان على إبقاء دومينغيز في الملعب الأيسر، وهو المكان الذي من المتوقع أن يلعب فيه مع إسكوجيدو في دوري الدومينيكان الشتوي، بعد أن وصل إلى هناك في نهاية هذا الأسبوع ومن المرجح أن يبدأ لعب المباريات قريبًا.

عندما يفعل ذلك، من المتوقع أيضًا أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على جرعة كبيرة من الضربات التي يستخدم يده اليمنى، في محاولة لتحسين جانبه الأضعف.

ميزة إعادة بيلينجر هي تعدد استخداماته الدفاعية، مما يبقي خيارات يانكيز مفتوحة.

إذا قبل جريشام عرض التأهل، يمكن لبيلينجر اللعب في الملعب الأيسر أو القاعدة الأولى.

إذا رفض جريشام العرض، فيمكن أن يصبح بيلينجر لاعب الوسط الأساسي.

إذا جاء جونز إلى المعسكر وأظهر أنه يمكنه التهديد بشكل مشروع للحصول على وظيفة، فيمكن لليانكيز تحريك بيلينجر في كل مكان مع الاحتفاظ بمضربه في التشكيلة على أساس يومي.

ولكن هذا أيضًا ما يجعل بيلينجر، أحد عملاء سكوت بوراس، جذابًا للفرق الأخرى.

يمكن أن يشمل الخاطبون فريق دودجرز، فريقه السابق، جنبًا إلى جنب مع ميتس وفيليز (إذا لم يتمكنوا من إعادة كايل شواربر)، من بين آخرين.

الأساس لما سيستغرقه الأمر لإعادة بيلينجر يمكن أن يبدأ هذا الأسبوع هنا في اجتماعات المديرين العامين، ولكن بالنسبة لليانكيز، قد يكون العمل أثقل إذا لم يكن لم الشمل مطروحًا.