يصد رامز الكرادلة المنافسين لتعزيز آمالهم في الحصول على لقب القسم

إنجلوود ، كاليفورنيا – أمضى فريق لوس أنجلوس رامز الشوط الثاني بأكمله يكافح من أجل الهجوم بينما ينحني بما يكفي للدفاع للحفاظ على تقدم بسيط.

حتى أن أريزونا دعمت لوس أنجلوس في منطقة النهاية الخاصة بها في الدقيقة الأخيرة، حيث احتاجت إلى مسرحية واحدة كبيرة فقط لسرقة الفوز.

تمسكت Ahkello Witherspoon وThe Rams بأطراف أصابعهم، وهم الآن على وشك الحصول على لقب NFC West آخر.

قام ويذرسبون باعتراض الغوص على تمريرة منحرفة في منطقة النهاية قبل 37 ثانية من اللعب، وبالكاد حافظ رامز على قيادة سباق التقسيم بفوزه 13-9 على الكاردينالز ليلة السبت.

حصل بوكا ناكوا على 129 ياردة وسجل كيرين ويليامز الهبوط الوحيد لفريق رامز (10-6)، الذي خاض ليلة هجومية صعبة ونجا من ربع رابع مثير للقلق ليحقق فوزه الخامس على التوالي.

قال ماثيو ستافورد، الذي مر لمسافة 189 ياردة في فوز رامز التاسع في 11 مباراة: “لم نفعل الكثير بشكل رائع، لأكون صادقًا معك”. ”لم يتم تشغيله بشكل رائع. لم يرميها بشكل رائع. لكنني وجدت طريقة لتحقيق الفوز والحصول على نقاط كافية.

يستضيف فريق رامز سياتل (9-7) في نهائي الموسم العادي في نهاية الأسبوع المقبل، لكن من الممكن أن يحصلوا بالفعل على لقب دوري الدرجة الرابعة للمدرب شون ماكفاي قبل ذلك الحين.

إذا اجتمع فريق Bills وBrowns وVikings وCommanders و49ers لتحقيق ثلاثة انتصارات – أو فوزين وتعادل – خلال اليومين المقبلين، فستكون لوس أنجلوس هي أبطال NFC West بناءً على قوة جدولها الزمني، بغض النظر عما يحدث ضد سياتل.

إذا لم يحصل فريق رامز على هذه المساعدة القوية هذا الأسبوع، فسيظلون مسيطرين على سباق التقسيم: سيتعين على فريق سي هوكس التغلب على فريق رامز والحصول على المساعدة من فرق متعددة للمطالبة بالغرب مع حرمان فريق رامز رصيف التصفيات السادس في ثمانية مواسم تحت قيادة ماكفاي.

تجنب فريق رامز بصعوبة المباراة النهائية التي يربح فيها الفائز كل شيء ضد سياتل من خلال صد الكاردينالز، الذين لعبوا مباراة دفاعية هائلة بعد أسبوع واحد من إقصائهم من المنافسة في الملحق.

مرر كيلر موراي مسافة 321 ياردة وألقى اعتراضين متأخرين لأريزونا (7-9)، التي تمكنت من الحصول على ثلاث نقاط فقط من أصل ثلاث حركات داخل منطقة رامز في الربع الرابع.

قادت أريزونا إلى لوس أنجلوس 5 في الدقيقة الأخيرة، لكن الكباش دعا إلى شن هجوم شامل في البداية. انحرفت تمريرة موراي السريعة عن خوذة تري ماكبرايد الضيقة، وقام ويذرسبون باعتراض بعشرة أصابع في منطقة النهاية والتي تم دعمها من خلال مراجعة الفيديو على الرغم من أن الكرة لمست الأرض بين يديه.

قال ويذرسبون: “بصراحة، الطريقة التي يعمل بها اتحاد كرة القدم الأميركي، لا تعرفها أبدًا”. “اعتقدت أنني تمسكت به. لقد رأيت من خلال احتفالي. لكن بمجرد أن رأيت تلك الإعادة، في أي وقت تصطدم فيه الكرة بالأرض، فإنك لا تعرف أبدًا”.

قام ماكبرايد باستقباله رقم 100 وأول صيد له هذا الموسم لصالح أريزونا، التي خسرت خمسة من ستة. كان لدى ماكبرايد 12 نقطة صيد لمسافة 123 ياردة، وكان مارفن هاريسون جونيور قد حصل على 96 ياردة.

قال مدرب أريزونا جوناثان غانون: “الكرة لم ترتد في طريقنا”. “لقد حصلنا على الكرة في النهاية، واعتقدنا أننا سنفوز، وقد لعبوا بشكل جيد. إنه أمر مؤلم لأننا هناك، لكننا لسنا هناك. عندما نلعب بأسلوبنا الكروي، يمكننا المنافسة والتغلب على الجميع، لكن هذا لا يعني الكثير.”

اندفاع ويليامز الرابع عشر لهذا الموسم 3:23 قبل نهاية الشوط الأول افتتح التسجيل وتوج أول رحلة جيدة لرامز.

سجلت أريزونا أخيرًا في منتصف الربع الثالث من مسافة ياردة واحدة بواسطة ماكبرايد، الذي حصل على أول هبوط له في حفل الاستقبال رقم 98 لموسم الامتياز القياسي الخاص به لنهاية محكمة.

وصل الكاردينالز إلى 10-9 في وقت مبكر من الربع الرابع بهدف ميداني قصير لتشاد ريلاند بعد تسديدتهم الرائعة الثانية على التوالي. سجل لاعب رامز الصاعد جوشوا كارتي هدفه الميداني الثاني قبل 6:41 من نهاية المباراة.

قادت أريزونا إلى رامز 40، لكنها توقفت قبل أن يعترض اللاعب الصاعد كام كينشينز حركة موراي الرابعة لأسفل إلى خط المرمى قبل 3:02 من اليسار.

لكن كينشينز كلف الكباش بضع عشرات من الياردات من موقعه الميداني بإعادته إلى 11 بدلاً من ضربه، وأعاد هجوم رامز الكرة إلى البطاقات بعد 1:01 فقط.

وقال موراي: “شعرت أنني متأكد من أننا سنفوز بهذه المباراة”. “لقد تحركنا في الملعب، ولا يوجد شيء يمكن أن يفعله الدفاع لإيقافنا، وفي النهاية تحول (رديء) للأحداث. لقد حالفنا الحظ.”

منع مايكل هوشت محاولة أريزونا للنقاط الإضافية في الربع الثالث.

يقود الظهير الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 4 أقدام اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الموسم بثلاث ركلات محجوبة، وهو ثاني أكبر عدد في تاريخ رامز.