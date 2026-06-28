يصر أوستن ويلز لاعب يانكيز على أنه يشعر براحة أكبر في اللعب

بوسطن – لن تعرف أنه يجب عليك مشاهدته أو الاستماع إليه الآن، لكن فريق يانكيز صاغ أوستن ويلز في الجولة الأولى إلى حد كبير بسبب مضربه القوي الذي يستخدم يده اليسرى.

كانت هناك أسئلة داخل المنظمة وخارجها حول ما إذا كان ويلز سيتطور بما يكفي في لعبة الماسك لإبقائه خلف اللوحة.

الآن، القلق هو ما إذا كان ويلز قادرًا على تحقيق ما يكفي ليكون خيارًا قابلاً للتطبيق في التشكيلة.

لا يزال فريق يانكيز ثابتًا على أن ويلز سيكون قادرًا على المضي قدمًا بشكل هجومي، وقال ويلز، حتى بعد ظهر آخر خالي من الضربات في خسارة 4-1 أمام ريد سوكس، إنه سعيد بالتقدم الذي أحرزه على اللوحة منذ فترة إعادة التأهيل في الدوري الثانوي بعد هبوطه على إيل مع صداع عنق الرحم.

“اليوم كان الأفضل والأكثر راحة التي شعرت بها في منطقة الجزاء حتى الآن،” قال ويلز عن مبارياته بعد IL بعد أن استمر في تحقيق 0 مقابل 3 ورؤية متوسطه ينخفض ​​إلى 0.160.

وأشار إلى أنه كان يعمل على استعادة المزيد من “الميل” مرة أخرى في تأرجحه بعد تسطيحه على مر السنين.

وقال إن الهدف هو السماح له بعدم الاعتماد على الاضطرار إلى إجراء اتصال مثالي من أجل الحصول على ضربة.

لكن ويلز أشار أيضًا إلى أنه بقدر ما يزعجه الفشل في الإنتاج الهجومي، كما فعل يوم السبت، فهو أكثر اهتمامًا بعمله مع طاقم العرض.

قال ويلز إن الضرب “ليس جزءًا ثانويًا من لعبتي، لكن وظيفتي الأولى هي التحكم في طاقم الرمي. وإذا لم نفعل ذلك، فلا يهم عدد الركضات أو الضربات التي أحققها. لا يمكننا الفوز بالمباراة”.

لقد استمر في إثارة إعجاب الرماة والمدربين بقدرته على استدعاء المباريات بشكل فعال وتأطير الملاعب.

قال ويلز: “أعلم أن لدي تأثيرًا كبيرًا عندما أكون خلف اللوحة والحفاظ على التركيز رقم 1 يجعل من السهل جدًا التخلص من الضربات أو اثنين من الضربات. إذا كنت 0 مقابل 3 في اليوم، فمن الواضح أنني غاضب من ذلك، ولكن الخروج إلى هناك والوصول إلى المركز الثامن أو التاسع بصفر (من الفريق الآخر) هو الهدف.”

قال آرون بون إنه رأى مشاكل ويلز الهجومية تصل إليه “في أوقات معينة”، لكن ليس مؤخرًا.

متجر يانكيز ميرش تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء.

وقد اتفق مع ويلز على أنه على الأقل يسير في الاتجاه الصحيح.

قال بون: “أشعر أنه يحرك الإبرة الآن، صدق أو لا تصدق. لقد كان يعاني حقًا هناك لفترة من الوقت. أشعر أنه يكتسب قوة الجر. النتائج ليست هناك بعد.”

لا يزال هناك من يحيطون بفريق يانكيز يخشون أن تكون المعلومات التي يكلف ويلز – وصيادو الفريق الآخرون – بتتبعها قد كلفته الكثير.

لكن يانكيز ليسوا وحدهم في جعل الماسك مركزًا موجهًا للدفاع.

ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى الحصول على المزيد من Wells أكثر من 2 مقابل 17 الذي كان عليه منذ عودته من IL أو .510 OPS الذي سيحمله إلى يوم الأحد، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل – خاصة مع معاناة الكثير من بقية الهجوم.