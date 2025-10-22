يصر كام توماس لاعب نيتس على أنه ليس قلقًا بشأن وضع العقد

تشارلوت، كارولاينا الشمالية – لمجرد أن كام توماس هو الهداف العائد الرئيسي لفريق نتس، لا يعني أنه سيعود.

سيبدأ توماس عامًا سيرًا على الأقدام، وهو وكيل مجاني غير مقيد في الصيف المقبل بعد فشله في التوصل إلى تمديد طويل الأجل في بروكلين.

ولكن عشية الموسم – مع افتتاح النيتس يوم الأربعاء في شارلوت – يصر توماس على أنه غير قلق بشأن عقده، ويقول إنه ليس من الصعب الحفاظ على تركيزه على الملعب.

قال توماس: “لا، الأمر سهل. لست قلقًا حقًا بشأن ذلك. سوف يعتني الأمر بنفسه”. “الهدف الرئيسي هو مجرد التواجد في الملعب واللعب والتواجد هناك. أحب لعب الطوق، وأحب اللعب، لذلك هذا هو الشيء الرئيسي الذي أحاول القيام به هذا العام. كل ما يحدث، يحدث. سأدع ذلك يعتني بنفسه.”

وقاد توماس فريق نتس في تسجيل الأهداف الموسم الماضي لكنه اقتصر على 25 مباراة فقط بسبب إصابات في أوتار الركبة.

لقد عاد إلى المخيم وهو نحيف، لكنه ادعى أن الأمر لا علاقة له بمنع الإصابات ولكنه كان تجميليًا بحتًا.

قال توماس: “لا، لقد شعرت بنفس الشعور، ولكن المظهر كان أكثر من ذلك. لم أشعر حقًا بأي اختلاف”. “من الواضح، عندما تخسر بعض الوزن، تصبح أسرع قليلاً. شعرت وكأنني كنت سريعًا نوعًا ما في العام الماضي، لكنني أشعر أنني أسرع هذا العام، إلى حد ما. لكن، لا، لم أشعر بأي اختلاف حقًا. شعرت أنني بحالة جيدة، فقط على استعداد للانطلاق.”

عانى توماس في فترة ما قبل الموسم وفقًا لمعاييره، حيث بلغ متوسطه 13.3 نقطة فقط وسدد 39 بالمائة بشكل عام و15.4 بالمائة من العمق.

لكن بروكلين انتهى أخيرًا من تركيب مجموعات لكل من توماس ومايكل بورتر جونيور، ويعرب المدرب جوردي فرنانديز عن ثقته في أكبر تهديدين هجوميين له.

وقال فرنانديز: “نحن نفعل كل ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي، ومن الواضح أنه عندما تكون في بداية الموسم، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به، ومهمتي هي تحديد شكل هذه العملية”. “أنا متأكد تمامًا من أن (بورتر) قام في ذلك اليوم بأخذ 20 رمية و10 3 ثوان، لذلك أعتقد أن الأمر يعمل بشكل جيد للغاية بالنسبة له.

“الأمر نفسه مع CT، حصل على ست تمريرات حاسمة واثنتين من الدورانات. لم يطلق النار أيضًا، لكنني أريده أن يكون عدوانيًا لأنني أعلم أنه سيدخل المرمى. لذلك أنا لست مهتمًا بعدد اللعبات أو المجموعات التي لدي لكل واحد منهم. إنهم يقومون بعمل جيد للغاية وسيكونون مؤثرين للغاية إذا رأوا الأرضية على كلا الطرفين وبذلوا الجهد الدفاعي، أنا سعيد للغاية.”

بعد تعرضه للإصابات الموسم الماضي، يتجه فريق Nets إلى المباراة الافتتاحية يوم الأربعاء بصحة جيدة مع وجود جميع اللاعبين المتاحين ضد فريق Hornets باستثناء Haywood Highsmith (الركبة).