يصر لاعب باتريوتس دريك ماي على أنه سيكون “على ما يرام” في Super Bowl 2026

سان خوسيه ، كاليفورنيا – لم يقم دريك ماي بتصلب ذراعه بشأن كتفه.

كان ماي – الذي أكمل 10 تمريرات فقط من أصل 21 تمريرة عندما فاز فريق باتريوتس في مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي المغطاة بالثلوج – مشاركًا محدودًا في التدريبات الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الكتف ومرض لم يكشف عنه.

إن لاعب الوسط الذي يعاني من إصابة في الكتف هو أمر كبير بقدر ما تصل أخبار كرة القدم في Super Bowl المليئة بالعروض الجانبية، لكن ماي قال إنه يعتقد أنه تجاوز الزاوية في تعافيه يوم الأحد.

لقد اختبره يوم الاثنين.

“أشعر أنني بحالة جيدة. سأكون على ما يرام. قال ماي عن تمرينه قبل ظهوره في ليلة افتتاح Super Bowl LX. لقد ألقيت بعض الشيء. “لقد رميت بقدر ما كنت أفعله في الممارسة العادية، وكان الأمر رائعًا.”

هل لدى المنسق الهجومي جوش مكدانيلز أي مخاوف بشأن القيود المفروضة على مرشح MVP الخاص به يوم الاثنين؟

“لا”، قال ماكدانيلز بإيجاز.

الكثير من اللغط حول لا شيء؟

وقالت ماي: “لم يكن لدي أدنى شك في أنني مستعد بنسبة 100% للمباراة، هذه هي مباراة السوبر بول”. “أمامنا أسبوعين للاستعداد لها والقيام بكل ما يتعين علينا القيام به لتصحيح الأمر. لدي ثقة”.

آخر مرة كان فيها باتريوتس مستضعفًا في مباراة السوبر بول كانت في فبراير 2002.

هذه ستة بطولات وتسع مباريات في Super Bowl منذ ذلك الحين.

كان مايك فرابيل لاعبًا ظهيرًا لهؤلاء الوطنيين، الذين كانوا يعتزون بإثبات خطأ المشككين باعتبارهم مستضعفين بـ 14 نقطة أمام رامز.

إنه المدرب الرئيسي الآن وفريقه مستضعف بـ 4.5 نقطة.

قال فرابيل: “يجب على شخص ما أن يكون”. “نحن لا نكره ذلك.”

يشعر روجر جودل بالارتباك أكثر من الشعور بالذنب بشأن ازدراء قاعة مشاهير بيل بيليشيك.

قام جودل بتسليم العقوبة (غرامة أقصاها 500000 دولار إلى Belichick وخسارة اختيار المسودة في الجولة الأولى) لعام 2007 فضيحة Spygate التي يُزعم أنها لعبت دورًا في إبقاء بعض الناخبين على Belichick خارج قاعة المشاهير في الاقتراع الأول.

قال جودل يوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي السنوي لأسبوع سوبر بول: “ثاني مدرب فائز في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي، وستة سوبر بولز كمدرب رئيسي واثنان كمنسق دفاعي، هذه مهنة Hall of Fame”. “ولكن هناك عملية صنع القرار.”

أخذ جودل استثناءً خاصًا لفكرة أنه عضو في مجلس إدارة قاعة مشاهير كرة القدم للمحترفين، موضحًا أن دوره (واتحاد كرة القدم الأميركي غير المنتسب) هو فقط الموافقة على 50 ناخبًا من أعضاء وسائل الإعلام.

جلس مالك باتريوتس روبرت كرافت – الشريك السابق لبيليشيك في سلالة تحولت إلى عدو اللدود – في الصف الأمامي بينما كان جودل يتحدث. تم ترشيح كرافت أيضًا لفئة Hall of Fame لعام 2026.

قال جودل: “سجل بيل بيليشيك غني عن القول – نفس الشيء مع باتريوتس وروبرت كرافت”. “إنهم مذهلون. لقد ساهموا كثيرًا في هذه اللعبة وأعتقد أنهم سيكونون أعضاء في قاعة المشاهير.”

أدلى باد باني، لاعب نهاية الشوط الأول في Super Bowl LX، ببيان مناهض لـ ICE يوم الأحد في حفل توزيع جوائز جرامي، مما زاد من التكهنات بأنه يمكنه استخدام منصته الأكبر في Super Bowl للرسائل السياسية.

ووصف جودل مغني الراب البورتوريكي، الذي يغني معظم كلمات أغانيه باللغة الإسبانية، بأنه “أحد أعظم الفنانين في العالم”.

أوضح جودل أنه وباد باني ناقشا التوقعات.

قال جودل: “لقد فهم المنصة التي كان عليها”. “يتم استخدام هذه المنصة لتوحيد الناس والقدرة على جمع الناس معًا بإبداعهم ومواهبهم، والقدرة على استخدام هذه اللحظة للقيام بذلك. أعتقد أن الفنانين في الماضي فعلوا ذلك. وأعتقد أن باد باني يفهم ذلك، وأعتقد أنه سيكون لديه أداء رائع.”

قال جودل في موقف أقل تفاؤلاً بعض الشيء مما اتخذه في الماضي: “كل التكهنات بأن اتحاد كرة القدم الأميركي سيوسع الجدول الزمني إلى 18 مباراة قد تكون سابقة لأوانها”.

قال جودل: “هذا شيء نريد التحدث عنه مع النقابة”. “إنها ليست معطى.”

تتمثل خطة جودل في رفع الجدول الزمني إلى 16 مباراة دولية – سيكون هناك تسع مباريات في عام 2026 – وأن يشارك كل فريق في مباراة واحدة في كل موسم.

واحد فقط من الوظائف العشرة الشاغرة للمدربين في اتحاد كرة القدم الأميركي ذهب إلى أقلية (روبرت صالح).

اثنان فقط من المنسقين الهجوميين (مايك مكدانيل وإريك بينيمي) الذين تم تعيينهم حتى الآن هم من الأقليات.

لكن جودل لم “يستسلم” لقبول حقيقة أن قاعدة روني لم تحقق التأثير المطلوب.

قال جودل: “لا يزال أمامنا المزيد لنفعله”. “نحن في دوري تنافسي. الفرق تحاول الحصول على المدرب الذي تعتقد أنه قادر على الفوز “.