يصف مذيع الأوريولز كيفن براون بصراحة خسارة “مدمرة” لميتس

تم تحضير الأوريولز لأخذ المباراة المباراة ضد Mets ليلة الثلاثاء.

ولكن بعد ذلك حدث الشوط الثامن.

ثم كل شيء في العاشر.

حقق بالتيمور تقدمًا 6-2 في هذا الشوط الثامن المشؤوم أمام فرانسيسكو ليندور وبيت ألونسو ، حيث حقق كل من Homers في اثنين لربط المباراة قبل أن يفوز خوان سوتو مع العداء الحرة في القاعدة الثانية في الإضافات في Amazin ، 7-6.

من أجل الفوز كما كان الحال بالنسبة لـ Mets ، كان الأمر قاسيًا بالنسبة للأوريولز ، وكان مذيعهم في اللعب ، كيفن براون ، صادقًا في ذلك.

في مكالمة ماسن ، أشار براون إلى مدى “المدمرة” للهزيمة للفريق.

وقال براون بعد أن تأثر ريان أوهيرن في المركز الثاني لإنهاء المباراة: “كما دمر الهزيمة كما عانى الأوريولز هذا العام”. “أول مباراة لهم حيث فجروا تقدمًا أربع مباريات في الأدوار الأخيرة ليخسروا منذ 8 أغسطس 2023 ضد هيوستن.”

بعد أن قفز فريق Mets إلى الأمام 2-1 في الجزء العلوي من السادس ، أجاب بالتيمور مع خمسة أشواط خلال الأدوار المقبلين ، حيث حققوا تقدمًا بأربع سنوات مع ستة أعوام فقط.

لكن المخلص بيران بيكر خدم الانفجارين المديران قبل تسجيل الخروج في الثامن.

انتهى Soto’s RBI في العاشر بصفته الفائز في اللعبة عندما سقط الأوريولز بالترتيب في النصف السفلي ضد Huascar Brazobán.

كما لاحظ براون في البث ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتجمع فيها Mets من عجز من أربعة أعوام في الشوط الثامن أو في وقت لاحق منذ 5 مايو 2022 ، عندما سجلوا سبعة أشواط في الشوط التاسع للفوز البري ضد Phillies.

يلعب الفريقان مرة أخرى يوم الأربعاء في كامدن ياردز في الساعة 7:05 مساءً