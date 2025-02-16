يصل خوان سوتو إلى تدريب ميتس ربيع

عصر Mets ‘Juan Soto جاري.

وصل سوتو إلى مرافق الفريق في بورت سانت لوسي وانضم إلى زملائه في الفريق يوم الأحد.

لم يكن مطلوبًا من الإبلاغ حتى يوم الاثنين.

شوهد وهو يتحدث مع المدير كارلوس ميندوزا قبل أن يمارس ممارسة الضرب.

حبر فريق Mets Soto بعقد مدته 15 عامًا بقيمة 765 مليون دولار للفوز بأحد أكثر اليانصيب تنافسية في تاريخ MLB ، متغلبًا على Yankees و Blue Jays وعدد من الفرق الأخرى.

يتحدث خوان سوتو إلى مديره الجديد كارلوس ميندوزا في تدريب ميتس سبرينج pic.twitter.com/cybdfpch8f – New York Post Sports (nypostsports) 16 فبراير 2025

وقال ميندوزا لصحيفة “ستيف سيربي” في بوست في سؤال وجواب حصري: “ستكون كهربائية”. “إذا نظرنا إلى الوراء كيف كانت سيتي فيلد في سبتمبر ، وبالتأكيد في أكتوبر ، هذا شعور لا يصدق. نحن نتغذى على ذلك ، وهذا ما نتوقعه ، ونريد أن نرى منزلًا مكتظًا كل يوم. سيكون كهربائيًا (ليس) فقط بسبب سوتو ولكن بسبب اللاعبين الجيدين حقًا الذين وصلنا إليه هنا ، سواء كان (فرانسيسكو) ليندور ، سواء كان ذلك فرانسيسكو ألفاريز ، (براندون) نيمو ، (جيف) ماكنيل ، سمها ما شئت ، لذلك سيكون مثيرا. “

أمضى سوتو العام الماضي مع يانكيز وكان محوريًا لمظهرهم في السلسلة العالمية ، حيث بلغ .288/.419/.569 مع. 633 مع 1.101 OPS ، أربعة هوميروس وتسعة RBIs في مرحلة ما بعد الموسم.

سيكون جزءًا من تشكيلة Mets المهددة التي ستشمل أيضًا Lindor و Pete Alonso و Nimmo و Mark Vientos و Alvarez.

“لقد أجريت بعض المحادثات معه ، لكني أتطلع إلى تلك التفاعلات اليومية في نوع ما يجعله علامة” ، قال ميندوزا للمربي. “سيستغرق الأمر بعض الوقت هنا للتعرف على سوتو ، وهذا ما يدور حوله تدريب الربيع ، لذلك حصلت على سبعة أسابيع قبل أن نصل إلى يوم الافتتاح ، وسأكون لدي فكرة أفضل بحلول الوقت الذي نصل فيه (إلى) إلى هيوستن ”

بدأت تلك الأسابيع السبعة رسميًا.