يصل سعر تذاكر St. John’s-UConn إلى 3 آلاف دولار

تعتبر مباراة سانت جون كونيتيكت تذكرة باهظة الثمن.

أسعار المواجهة ليلة الجمعة في The Garden، لعبة العام في Big East، تجاوزت السقف الذي يضرب به المثل.

وفقًا لكينان ماكنزي من موقع GoTickets.com، فإن متوسط ​​سعر التذاكر في السوق الثانوية خلال الأيام السبعة الماضية هو 240 دولارًا.

تتراوح أسعار المقاعد الأرضية من 2000 دولار إلى 3000 دولار، وسيكلفك أرخص مقعد حوالي 175 دولارًا.

قارن ذلك بمتوسط ​​سعر جميع ألعاب St. John’s هذا العام في Garden، وهو 92 دولارًا.

قال ماكنزي إن متوسط ​​سعر تذكرة مباراة كرة السلة الجامعية خلال الأشهر الستة الماضية هو 79 دولارًا.

يدخل كلا الفريقين بسلسلة انتصارات طويلة.

حققت ولاية كونيتيكت 18 انتصارًا على التوالي وفاز سانت جون بثمانية انتصارات متتالية.

وهما أفضل فريقين في الدوري تفصل بينهما مباراة واحدة.

من المتوقع أن تكون واحدة من أعلى الألعاب ربحًا على الإطلاق في St John’s at the Garden.

من المتوقع أن يتواجد الكثير من مشجعي ولاية كونيتيكت في الحديقة لحضور هذه المباراة. قدر مدرب سانت جون ريك بيتينو أن عددهم سيكون حوالي 7000. لعبت UConn في The Garden مرتين هذا العام، ضد إلينوي وفلوريدا، وفازت في المرتين.

قال المدرب دان هيرلي: “أعتقد أنها ستشعر وكأنها مباراة على الطريق”. “لقد حدث ذلك بالتأكيد العام الماضي، ونحن نستعد بهذه الطريقة.”

تعد مباراة St. John’s-Connecticut هي أول مباراة في مؤتمر Big East في فبراير بين فريقين بخسارة واحدة أو صفر منذ 2 فبراير 2009. وقد وضعت تلك المباراة كلاب الهاسكي ضد بيتينو ولويزفيل.

يحمل هيرلي الرقم القياسي 4-2 ضد بيتينو، وعلامة 3-2 منذ أن تولى بيتينو تدريب سانت جون. اكتسح The Johnnies سلسلة الموسم قبل عام.