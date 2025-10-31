يصل فريق كرة القدم للفتيات Syosset إلى نهائيات المقاطعة، تمامًا مثل فريق الأولاد

يا له من وقت لتكون لاعب كرة قدم في Syosset.

مثل فريق الأولاد، لدى الفتيات موعد مع نهائيات المقاطعة يوم الأحد ضد حامل اللقب أوشنسايد، والتي شقت طريقها كبذرة واحدة للفوز 6-0 على بورت واشنطن في الدور قبل النهائي.

في هذه الأثناء، كافح سيوسيت بكل قوته ليهزم ماسابيكوا 1-0 في الوقت الإضافي في الجولة الأخيرة.

وقال تايلر أرنوني، مدرب فريق سيوسيت المصنف ثلاث مرات، لصحيفة The Post: “لقد اجتمعت الفتيات بالفعل كمجموعة وأنتجن عقلية الفريق أولاً”.

“لقد ساعدنا هذا العام لأننا واجهنا الكثير من الصعوبات، سواء كانت إصابات، أو اللعب في مؤتمر كبير، أو أن النتائج لم تكن دائمًا تسير في صالحنا.”

وقال أرنوني إن فريقي الأولاد والبنات في سيوسيت يغذون طاقة بعضهم البعض، مضيفاً أن الأولاد خرجوا لدعم مباراة نصف النهائي للفتيات.

وقال: “إنه وضع جميل نحن فيه”.

على الشاطئ الجنوبي، على الرغم من ذلك، فإن فريق أوشنسايد بقيادة دانييل شييرا – الذي فاز بلقب المقاطعة الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 1978 – يعني العمل.

قالت مدربة البحارة، التي أضافت أن مجموعتها على وشك التكرار منذ اليوم الأول من موسم 2025: “أعتقد أنهم يشعرون بفخر كبير أثناء خوضهم البطولة، والحصول على المصنفة رقم 1”.

قال شييرا: “كان الأمر غير المريح في الغرفة هو أنه كان لدينا 11 خريجًا من السنة النهائية – وستة منهم كانوا مبتدئين”.

“كنا نعلم أن النجاح هذه المرة يجب أن يأتي من الفتيات. لقد حرص اللاعبون حقًا على أن يكون لديهم عقلية مفادها أن العام الماضي لم يكن مجرد صدفة.”

وأضافت المدربة أن مجموعتها “تتمتع بجهد وقلب هائلين للغاية”، وهو شعور ردده أرنيوني عن فريق سيوسيت أيضًا.

وقال: “هذا الفريق على وجه الخصوص يلعب بقدر هائل من الإصرار. لديهم إيمان كبير بما يعملون من أجله”.

الأحداث

يتنافس كل من جاردن سيتي وساوث سايد على لقب كرة القدم AA للفتيات يوم الأحد في كلية فارمنجديل ستيت إما الساعة 2:30 ظهرًا أو 6 مساءً

في كرة القدم، يسافر ماسابيكا القوي 7-0 إلى 2-5 هيريكس ويتلي يوم السبت الساعة 2 ظهرًا.