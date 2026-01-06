يصل موسم رينجرز المبتلى بالإصابات إلى مستوى منخفض جديد حيث أصبح إيجور شيستيركين الضحية الأخيرة

لقد انتقلت علة الإصابة التي ابتليت بها رينجرز للتو إلى الوداجي.

تعرض العديد من لاعبي القمصان الزرقاء الرئيسيين للأذى واضطروا إلى إهدار الوقت خلال النصف الأول من موسم 2025-26، لكن لم يكن لدى أي منهم أمل في أن يلمع الموسم أمام أعين الفريق تمامًا كما حدث عندما سقط حارس المرمى إيجور شيستيركين في الفترة الأولى من خسارتهم في الوقت الإضافي 3-2 أمام الماموث ليلة الاثنين في ماديسون سكوير جاردن.

لم يتمكن شيستيركين من وضع أي وزن على ساقه اليسرى بعد أن توجه مهاجم يوتا جي جي بيتركا إلى الشباك وجعله يسقط بشكل محرج.

لم يكن هناك الكثير من الاصطدام، حيث بذل بيتركا قصارى جهده للتوقف، ولكن بدا أن شيستيركين يعاني من ألم شديد أثناء ضرب مانعه على الجليد.

