يصنع اللاعبون المخضرمون في Yankees اثنين من الأخطاء التي تثبت باهظة الثمن

في ليلة أخرى من المشاكل الهجومية ، واجه يانكيز أيضًا بعض الانزلاق الدفاعي.

عندما عاد Jazz Chisholm Jr. من سلالة مائلة في وقت سابق من هذا الشهر ، كان لدى Yankees معضلة infield. بدلاً من إعادته إلى القاعدة الثانية ونقل DJ Lemahieu إلى المركز الثالث ، طلب Yankees من Chisholm الذهاب عبر الماس بسبب سرعته.

ومع ذلك ، في ليلة الثلاثاء في خسارة يانكيز 4-0 أمام الملائكة في برونكس ، رأى القاذفات مسرحيتين مكلفتين من كل منهم.

إذا ظهر نمط ، خاصة مع تشكيلة تكافح ، يمكن أن يكون القرار موضع تساؤل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يطرح السؤال حول ما إذا كان يانكيز ينظرون حول حل قبل الموعد النهائي للتجارة.

في الجزء العلوي من الشوط الثاني ، خصص الملائكة لويس رينجيفو على كرة أرضية إلى ليماهيو ، الذي لم يتمكن من الحفاظ على الكرة أمامه أثناء انزلقه تحت قفازه وإلى الحقل الأيمن.

طرقت Miscue في لوجان O’Hoppe لتقدم مبكر 1-0.

في وقت لاحق ، مع تحميل القواعد ، غاب تشيشولم عن كرة أرضية ضربت حافة قفازه ، مما أعطى تايلور وارد أغنية منفردة حيث سجل زاك نيتو ونولان شانويل لتوسيع تقدم الملائكة.

في أعقاب الأدوار الصعبة ، استمر ويل وارن في التقاعد 11 من المقاتلين على التوالي ، ولم يبدو أن مدير Yankees Aaron Boone قلقًا بشأن Gaffes الدفاعي.

كان يعتقد أن ليماهو كان يكاد يكون.

وقال بون بعد أن أغلقت يانكيز في مباراة ثالثة على التوالي: “لقد وصل إلى ذلك ، ولديه فرصة ، وستكون مسرحية جيدة حقًا”. )

لم يجيب تشيشولم على الأسئلة التي تلي اللعبة ، وأخبر وسائل الإعلام بأنه فقد صوته.

انتقل كل النجوم لمرة واحدة من جزر البهاما من القاعدة الثانية إلى الخارجي أثناء اللعب مع مارلينز.

بعد انضمامه إلى يانكيز في يوليو 2024 ، قبل الدور الأساسي الثالث مع فريقه الجديد.

لقد اعتقد أن هذا سيكون نهاية وقته في لعب القاعدة الثالثة.

ومع ذلك ، قبل مغادرة مهمة إعادة التأهيل ، أخبره يانكيز أنهم سيحتاجون إليه في الدور مرة أخرى.

لعب Lemahieu في المقام الأول قاعدة ثالثة في السنوات الأخيرة من حياته المهنية ، لكن ثلاثة من فوزه من Gold Glove الأربعة جاءوا من المركز الثاني في The Rockies في 2014 و 2017 و 2018.