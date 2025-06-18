يصنع اللاعبون المخضرمون في Yankees اثنين من الأخطاء التي تثبت باهظة الثمن

رياضة
يصنع اللاعبون المخضرمون في Yankees اثنين من الأخطاء التي تثبت باهظة الثمن

في ليلة أخرى من المشاكل الهجومية ، واجه يانكيز أيضًا بعض الانزلاق الدفاعي.

عندما عاد Jazz Chisholm Jr. من سلالة مائلة في وقت سابق من هذا الشهر ، كان لدى Yankees معضلة infield. بدلاً من إعادته إلى القاعدة الثانية ونقل DJ Lemahieu إلى المركز الثالث ، طلب Yankees من Chisholm الذهاب عبر الماس بسبب سرعته.

ومع ذلك ، في ليلة الثلاثاء في خسارة يانكيز 4-0 أمام الملائكة في برونكس ، رأى القاذفات مسرحيتين مكلفتين من كل منهم.

إذا ظهر نمط ، خاصة مع تشكيلة تكافح ، يمكن أن يكون القرار موضع تساؤل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يطرح السؤال حول ما إذا كان يانكيز ينظرون حول حل قبل الموعد النهائي للتجارة.

في الجزء العلوي من الشوط الثاني ، خصص الملائكة لويس رينجيفو على كرة أرضية إلى ليماهيو ، الذي لم يتمكن من الحفاظ على الكرة أمامه أثناء انزلقه تحت قفازه وإلى الحقل الأيمن.

طرقت Miscue في لوجان O’Hoppe لتقدم مبكر 1-0.

في وقت لاحق ، مع تحميل القواعد ، غاب تشيشولم عن كرة أرضية ضربت حافة قفازه ، مما أعطى تايلور وارد أغنية منفردة حيث سجل زاك نيتو ونولان شانويل لتوسيع تقدم الملائكة.

في أعقاب الأدوار الصعبة ، استمر ويل وارن في التقاعد 11 من المقاتلين على التوالي ، ولم يبدو أن مدير Yankees Aaron Boone قلقًا بشأن Gaffes الدفاعي.

كان يعتقد أن ليماهو كان يكاد يكون.

وقال بون بعد أن أغلقت يانكيز في مباراة ثالثة على التوالي: “لقد وصل إلى ذلك ، ولديه فرصة ، وستكون مسرحية جيدة حقًا”. )

لم يجيب تشيشولم على الأسئلة التي تلي اللعبة ، وأخبر وسائل الإعلام بأنه فقد صوته.

https://www.youtube.com/watch؟v=5A-A985UGTE

انتقل كل النجوم لمرة واحدة من جزر البهاما من القاعدة الثانية إلى الخارجي أثناء اللعب مع مارلينز.

بعد انضمامه إلى يانكيز في يوليو 2024 ، قبل الدور الأساسي الثالث مع فريقه الجديد.

لقد اعتقد أن هذا سيكون نهاية وقته في لعب القاعدة الثالثة.

ومع ذلك ، قبل مغادرة مهمة إعادة التأهيل ، أخبره يانكيز أنهم سيحتاجون إليه في الدور مرة أخرى.

لعب Lemahieu في المقام الأول قاعدة ثالثة في السنوات الأخيرة من حياته المهنية ، لكن ثلاثة من فوزه من Gold Glove الأربعة جاءوا من المركز الثاني في The Rockies في 2014 و 2017 و 2018.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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