يصنع Angels ‘Mike Trout تاريخ استاد Yankee في سلسلة مكونة من خمسة أفراد

تخلل مايك تراوت سلسلته المتميزة في ذا برونكس من خلال صنع بعض تاريخ استاد يانكي.

أطلق نجم الملائكة جولة أخرى على أرضه ضد فريق يانكيز خلال فوز أنهايم 11-4 بعد ظهر الخميس، وهو انفجاره الخامس في مجموعة المباريات الأربع، مما يضع نفسه في كتب الأرقام القياسية.

جعله هوميروس تراوت المنفرد الذي يبلغ طوله 446 قدمًا في الشوط السابع أول لاعب زائر في التاريخ لهوميروس في أربعة أيام متتالية في ملعب يانكي، لكل سارة لانج من موقع MLB.com.

بعد معاناته من خلال عدد لا يحصى من الإصابات خلال المواسم الخمسة الماضية، أعاد أداء أفضل لاعب ثلاث مرات عقارب الساعة إلى ذروة مستواه – وهو تذكير بالهيمنة التي جعلته في يوم من الأيام اللاعب الأكثر رعبًا في اللعبة.

حقق اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا هدفين على أرضه في خسارة يوم الاثنين 11-10 أمام بومبرز، مطابقًا لزميله آرون جادج، أفضل لاعب في الدوري الأمريكي ثلاث مرات، في المسابقة.

في يوم الثلاثاء، عاد تراوت وجو أديل وخورخي سولير متتاليين في الشوط الأول ضد رايان ويذرز اليساري بينما شق فريق الملائكة طريقهم للفوز بنتيجة 7-1.

حصل تراوت على الضوء الأخضر على أرضه من لويس جيل في الشوط الخامس من ميل الأربعاء، وهي مباراة حشد فريق يانكيز للفوز بها في جولة مشي خوسيه كاباليرو.

في يوم الخميس، تقدم فريق يانكيز بنتيجة 3-2 في الشوط السادس قبل أن يندلع هجوم الملائكة لتسعة أشواط إجمالية عبر ثلاثة من الإطارات الأربعة الأخيرة.

جاء انفجار تراوت الأخير ضد المخلص أنجيل تشيفيلي، الذي كان أول ظهور له مع فريق يانكيز، مما وضع الملائكة في المقدمة بنتيجة 7-4.

حقق أديل إحدى البطولات الأربع الكبرى في المركز الثامن ليجعل المباراة بعيدة المنال.

أشاد القاضي، الذي حقق مسيرته الرابعة على أرضه من السلسلة في خسارة يوم الخميس، بتراوت في وقت سابق من الأسبوع.

وقال جادج للصحفيين بعد أن قام كل من اللاعبين بضرب قنبلتين ليلة الاثنين: “إنه الأعظم … إنه الأعظم على الإطلاق”. “لقد كان من الممتع مشاهدة مسيرته بأكملها.

“إن القدوم في مثل هذه السن المبكرة ووضع نفسك على الفور على رأس القائمة، هو أمر مميز. لقد قاد هؤلاء الأولاد هناك لبضع سنوات. أعلم أنه تعرض لبعض الإصابات الصعبة على مر السنين ولكن (إنه لأمر رائع) أن يرى نفسه يعيد نفسه إلى مكان أفضل.”

أصبح تراوت الآن مقيدًا بالمركز الثاني في البطولات الكبرى في السباقات المنزلية بسبعة، متخلفًا عن الكاردينالز جوردان ووكر والقاضي (ثمانية).

وأضاف القاضي ضاحكاً: “في كل مرة يأتي إلى ذا برونكس، يقدم عرضاً، أنا أكره رؤيته”.