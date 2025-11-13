يضاعف AJ Brown من إحباط إيجلز بعد تعليقات "s--show".

يريد AJ Brown أن يقوم هجوم النسور بدوره.

هذه هي الرسالة التي أرسلها المتلقي الصريح يوم الأربعاء عندما تحدث إلى وسائل الإعلام، بعد ساعات من إثارة الدهشة خلال بث مباشر لـ “Madden”، حيث شبه الوضع الحالي بـ “s-tshow”.

قال براون: “الأمر لا يتعلق بوضعي فقط”. “من الواضح أنني أريد الفوز أيضًا. أعتقد أننا إذا كنا نركز حقًا على الفوز والقيام بعملنا، فلا يمكننا الاستمرار في صفع الضمادات على الدفاع أثناء قيامه بعمله وإخراجنا من المشاكل. في أي نقطة سنستعيد تراخينا كهجوم رائع للغاية، كما تعلمون؟ هذا ما أقصده.”

يحلق النسور عالياً بنتيجة 7-2 بعد فوز منخفض التهديف على باكرز 10-7 يوم الاثنين، لكن براون يريد أن يكون الهجوم أكثر مساهمة حيث تتطلع فيلادلفيا للدفاع عن لقب سوبر بول.

انتقل لاعب All-Pro الواسع، الذي يبلغ طوله 408 ياردات فقط وثلاثة هبوط خلال ثماني مباريات، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن إحباطاته، مما أدى إلى تكهنات حول سعادته العامة مع النادي.

قال براون: “الأمر لا يتعلق بعدم اهتمامي بالفوز، وكل ما يهمني هو الإحصائيات”. “لا. لقد مر أسبوعًا بعد أسبوع في بعض الأحيان، ونحن لا نساهم، ولا نقوم بعملنا بناءً على الهجوم. لا يمكنك الاستمرار في صفع الضمادات على ذلك.

“تتوقع الفوز في وقت متأخر من العام، وتعتقد أنه يمكنك تحقيق ذلك في نهاية العام، لن يحدث ذلك. لن يحدث. لن يحدث. العام الماضي هو ما كان عليه. شكرًا على الحلبة، لكنه موسم جديد. علينا التكيف. علينا أن نستمر في التحسن، وإيجاد طرق جديدة. وهنا يأتي الإحباط. الأمر لا يتعلق بالفوز يا رفاق. أريد الفوز، نعم. أنا نريد المساعدة في المساهمة في ذلك أيضًا. أعتقد أن هذا أمر عادل.

الجريمة، بتوجيه منسق السنة الأولى كيفن باتولو، الذي خلف كيلين مور، تحتل المرتبة 25 في ياردة التمرير لكل لعبة (191.7) والمرتبة 23 في ياردة لكل لعبة (303.2). لعبة الجري، بقيادة الحائز على جائزة أفضل لاعب هجوم لهذا العام ساكون باركلي، تحتل المركز 21 في ياردة الاندفاع لكل لعبة بـ 111.6.

وفي الوقت نفسه، يحتل دفاع النسور المركز التاسع عشر في الياردات المسموح بها بـ 327.9.

وأضاف براون يوم الأربعاء أنه “سوف يسقط على هذا السيف مراراً وتكراراً” لتوصيل الرسالة.

“لا يهمني إذا أسيء فهمي. سأقف أمام هناك وأسقط على هذا السيف مرارًا وتكرارًا. يتعلق الأمر بالقيام بما يفترض بنا القيام به في الهجوم، وإذا كنا حقًا في هذا العمل لمحاولة التحسن، فيجب علينا أن نفعل ما يجب علينا فعله. ولا نقول فقط، “أوه، الأمر يتعلق بالانتصارات. طالما أنك حصلت على الفوز، فلا بأس”. لا، لا يمكنك فعل ذلك، ليس في هذا الدوري. عليك أن تستمر في التحسن. يجب أن نفعل ما يتعين علينا فعله في الهجوم لمساعدة الدفاع ومساعدة الفرق الخاصة.

فيما يتعلق بموضوع التبادل الذي أصبح الآن فيروسيًا والذي ظهر عبر البث المباشر لمسلسل “Madden” – والذي أجاب فيه براون على سؤال حول رفاهيته: “مثل، الأسرة جيدة، نعم. كل شيء آخر؟ لا. … إنه مثل – تشو. … أنت على، “كيف حالك؟” “أنا أعاني يا أخي” – قال المتلقي النجم إنه كان “يستمتع مع صديقي” وسط وقت مليء بالتحديات.

قال: “فقط أتحدث مع صديقي، أستمتع مع صديقي. أنا لا أعتذر عن ذلك. لأنه إذا كان لديك عيون، يمكنك أن ترى ذلك. ليس الأمر أنني كنت أرمي أي شخص تحت الحافلة. أنا حرفيًا أحاول أن أضحك من خلال هذا الأمر. هذا الأمر صعب”.

ليس من المستغرب أن يتم التطرق إلى الاضطرابات الأخيرة في الخطاب الإعلامي الذي ألقاه نيك سيرياني يوم الأربعاء، حيث وصل المدرب إلى نقطة الانهيار بسبب الأسئلة المتعلقة بتصريحاته الصريحة.

وقال: “يا رفاق، أنا على وشك الانتهاء من الإجابة على هذه الأسئلة حول هذا الأمر. إنه يعمل بجد وهو جزء كبير من خطة اللعب، وسوف يمضي قدمًا. إنه يعمل بجنون عندما يكون هنا ونحن متحمسون لوجوده”.

يستضيف النسور الأسود هذا الأسبوع في برنامج “Sunday Night Football”.