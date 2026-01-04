يضحك عدو نيكس جويل إمبييد أخيرًا في عودة MSG

لقد كان عبارة عن اندماج بين ويلت تشامبرلين وإيفان دراجو، حيث حطم الأرقام القياسية في التهديف وأرواح المنافسين، وكان يبلغ طوله 7 أقدام ويدفع 300 رطل، ويبدو أنه عازم على خوض معركة مع أي شخص يرتدي اللون البرتقالي والأزرق.

كان جويل إمبييد أفضل لاعب عندما التقى فريق سفنتي سيكسرز ونيكس في التصفيات عام 2024، وأعاد بمفرده تقريبًا إشعال المنافسة التي كانت خاملة لعقود من الزمن من خلال إسقاط 50 قنبلة وتقديم تسديدات رخيصة، بينما ألهم الهتافات المليئة بالألفاظ النابية في ماديسون سكوير غاردن. كانت سلسلة الألعاب الست بمثابة مقبلات محيرة للعداء الذي يجب أن يكون بين الشرير الذي يشتهي جوثام.

ولكن لم يكن حتى ليلة السبت أن ظهر إمبييد أخيرًا لأول مرة في الحديقة منذ تلك المعركة الساخنة في فترة ما بعد الموسم، حيث أنهى المباراة برصيد 26 نقطة (9 من 15 تسديد من الملعب)، و10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة في فوز 76ers 130-119 على نيكس.

قال إمبييد: “أحب أن أكون هنا. إنه مكاني المفضل في العالم كله”. “من الجيد دائمًا أن أكون هنا وأتحدث إلى المشجعين. لقد كانوا هادئين اليوم. أعتقد أن هذا ما يحدث عندما تخسر المباراة بأكملها. لقد استمتعت بالتحدث معهم ذهابًا وإيابًا. في بعض الأحيان، من الجيد أن تكون محبوبًا. وفي بعض الأحيان، من الجيد أن تكون مكروهًا.”

في فريق تم تعريفه الآن بواسطة نجم جديد (تيريس ماكسي) وأحد أكثر اللاعبين الناشئين إثارة في الدوري (في جي إيدجكومب) – الذي جمع 62 نقطة – فقط إمبييد استغل غضب الجماهير، التي أطلقت صيحات الاستهجان على الرجل الكبير في كل مرة يلمس فيها الكرة ويصرخ بينما كان يهاجم ميتشل روبنسون وكارل أنتوني تاونز بشكل متكرر في الأخطاء.

بعد قضاء الجزء الأكبر من المواسم القليلة الماضية في التعامل مع إصابات الجزء السفلي من الجسم، أصبح إمبييد مرة أخرى يشبه أحد أكثر المواهب الفريدة والمهيمنة في هذه الرياضة، حيث خلق خيارات لا حصر لها من القائم العالي، حيث تفوق على المباريات الفردية ووجد زملاء في الفريق يقدمون المزيد من المساعدة أكثر من أي وقت مضى.

بعد أن بلغ متوسطه 18.2 نقطة و 5.6 متابعات على 40.7 بالمائة من الملعب في أول تسع مباريات له هذا الموسم، سجل إمبييد 29.2 نقطة (47.9 بالمائة تسديد من الملعب)، 8.0 متابعات، 3.8 تمريرات حاسمة و 1.3 كتل في مبارياته الست السابقة قبل يوم السبت.

لعب إمبييد 30 دقيقة على الأقل في ثماني مباريات متتالية، بينما فاز فريق 76 (19-14) بثلاث مباريات متتالية. لقد اقتصر على إجمالي 58 مباراة في الموسمين الماضيين وغاب عن 17 مباراة هذا الموسم – بما في ذلك فوز 76ers في 19 ديسمبر في نيويورك.

في الدقيقة الأخيرة من مباراة السبت، تمت مكافأة إمبييد على قطف الكرز عندما ألقى أول غطس له هذا الموسم، مما دفع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى الجري في الملعب وذراعيه مرفوعتين في انتصار وابتسامته تمتد إلى سيفينث أفينيو، مثل طفل فاز بجائزة الكرنفال.

قال نيك نورس، مدرب 76ers: “إنها طريقة رخيصة جدًا للحصول عليها، لكننا على الأقل نعلم أنه لا يزال بإمكانه غمرها”.

مرة أخرى، رفع إمبيد سقف 76ers.

التنافس أيضاً.

وقال إمبييد: “من الجيد أن تلعب مع فريق جيد”. “أنا متأكد من أنكم يا رفاق ربما تعتقدون أنهم المرشحون للفوز بالشرق هذا العام، لذلك أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد.”