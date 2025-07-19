يضرب رجال الإطفاء ملعب البيسبول بعد أن ضربت كرة كريهة سيارته خلال مباراة جماعية في MD.

قل ذلك ، لا ترشها.

قال مسؤولون إن رجال الإطفاء يطلقون “جالون من الماء” في ملعب بيسبول في ولاية ماريلاند بعد أن ضربت الكرة شاحنته الصغيرة-مما جعل المباراة الجماعية توقفًا مفاجئًا في المباراة الأولى للفريق بعد سلسلة من إلغاء المطر.

أُجبرت Silver Spring-Takoma Thunderbolts على إلغاء لعبتها بسبب هطول الأمطار ليلة الخميس بعد أن غمرت المياه في مدرسة مونتغمري بلير الثانوية في سيلفر سبرينغ عندما حلقت كرة فوق السياج وهبطت في محطة الإطفاء المجاورة.

وقال المدرب بروك هانتر لـ FOX 5 ، إن الشجعان الغاضب قد انفجر في الملعب بخرطوم حريق بعد أن ضربت الكرة سيارته الشخصية المتوقفة في محطة Silver Spring Fire 16.

وقال ديك أوكونور ، مؤسس ومدير The Thunderbolts ، لـ 7News: “هناك تسع بطولات أخرى تلعب هنا ، ونحن لسنا الوحيدين الذين ضربوا المنزل”.

“لقد أخبر موظفو الحديقة باستمرار موظفي الإطفاء بأنها منطقة خطيرة للوقوف وترك سيارتك. ذهبت وتحدثت إلى القبطان ، واعترف بأنه فعل ذلك. وقال إنه يريد الحصول على انتباهنا”.

تم القبض على اللاعبين المفاجئين على لقطات برية يراقبون السيول من الماء أمطرت على الماس من أكثر من سياج قريب.

وقال لاعب فريق Thunderbolts Aidan Driscoll لـ The Outlet: “سمع أحد لاعبينا شخصًا من Firehouse يقول:” مهلا ، احترس. لا نريدك أن تتبلل “.

“ربما بعد دقيقتين ، كان كل ما رأيناه (تيار هائل من الماء) في الأساس مجرد إطلاق النار مباشرة إلى ميدان الوسط. لا أعتقد أنني سأقوم في مسيرتي في لعبة البيسبول بأكملها في هطول الأمطار مرة أخرى.”

وأضاف دريسكول أن كل لعبة قبل أن تم هطر في كل مباراة من الصنع من صنع الإنسان ، وكان الفريق يتطلع إلى اللعب أخيرًا.

وقال الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي إن اللعبة تأخرت في البداية واختصارها إلى سبعة أدوار وسط الفوضى ، ولكن تم تأجيلها في نهاية المطاف إلى يوم الجمعة في مباراة ضد أولني كأسها.

قال فريق الصيف الجماعي إن “جالونات المياه” خلقت “بركة في الوسط” في هذا المجال.

منذ ذلك الحين ، أصدرت خدمة إطفاء الحرائق والإنقاذ في مقاطعة مونتغمري اعتذارًا عن الحادث الغريب وتعمل مع شرطة ماريلاند كابيتال بارك للتحقيق في ما أثار النقع.

وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة “نريد أن نعرب عن اعتذاراتنا الصادقة للاعبين والفرق ودوري كال ريبكين وجميع المشجعين والعائلات التي تأثرت بهذا الاضطراب”.

“نحن نتفهم مدى أهمية هذا المكان للمجتمع وخاصة للرياضيين الشباب الذين يتطلعون إلى هذه الأحداث. في حين شاركت محطة الإطفاء وحقل الكرة هذه المساحة منذ فترة طويلة كجيران ، فقد أدركنا أن الحوادث مثل هذه يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي – ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد.