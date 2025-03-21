يضع القديس يوحنا في العرض المتأخر بعد أن نجا من مرحلة ما قبل مارس من مرحلة الجنون

بروفيدنس ، RI – لا توجد علامات النجمة في مارس. لا توجد اعتذارات. الشيء الوحيد المهم هو الحصول على اسم مدرستك على السطر التالي في المستوى التالي من القوس. أنت تفعل ذلك ، ليس عليك أن تشرح. ليس لديك لتبرير. فقط الوصول إلى السطر التالي.

وصل سانت جون إلى الخط التالي في وقت متأخر من ليلة الخميس داخل جناح أميكا المتبادل. لقد تعثروا كثيرًا في وقت مبكر ، وهو مزيج من الأعصاب الصغيرة ، وربما خوفًا صغيرًا. تعافوا. قادوا من قبل خمسة في الشوط. بحلول الوقت الذي وصلت فيه المهلة التلفزيونية الأولى ، كان عمره 17 عامًا. انتهت 83-53. لم تكن دائما كرة السلة الجميلة. وكانت النتيجة. إلى الخط التالي.

يحدث هذا في بعض الأحيان مع سانت جون. لقد رأينا الكثير. إنهم يشبهون فرقة موسيقى الجاز المحنك التي تأخذ وقتها في الاحماء ، ولكن عندما يكونون مستعدين للوقوف … حسنًا ، شهدت أوماها مافريكس في وقت مبكر من النصف الثاني ما حدث عندما يكونون مستعدين للتشويش. فجأة ، يتم انسداد الممرات التي بدت متوفرة. فجأة ، لا يوجد مكان لتمرير الكرة.

فجأة ، بدأت RJ Luis Jr. (22 نقطة) في العثور على النطاق ، وبدأ Zuby Ejiofor في الأسفل. فجأة ، يجد Kadary Richmond (10 نقاط ، ثماني كرات مرتدة ، ستة تمريرات حاسمة) ، عازف الدرامز في فرقة الجاز النخبة ، إيقاعه ويبدأ في الطهي أيضًا.