يضع خوان سوتو عودة برونكس المليئة بالوحات في الماضي مع سلسلة مترو الأنفاق هوميروس

وصل بداية خوان سوتو البطيئة إلى واحدة من نقاطها المنخفضة خلال سلسلة مترو الأنفاق الأولى من الموسم ، عندما تم صراخه باستمرار أثناء عودته إلى برونكس وذهب فقط 1 مقابل 10-مع صفر ضربات خارج القاعدة-عبر المباريات الثلاث.

لم يضيع أي وقت يتخطى تلك النضالات عندما استأنفت سلسلة التنافس في Citi Field.

سحق سوتو هوميروس يديران في الشوط الأول قبالة ماركوس سترومان يوم الجمعة ، لضمان استمرار يونيو التاريخي في يوليو وربط المباراة في سنتين.

أنتج انفجاره الحادي والعشرين لهذا الموسم الرد الذي احتاجه Mets بعد أن ذهب لاعبون في Yankees Outfield Jasson Domínguez و Aaron Judge لبدء الجزء العلوي من الإطار.

كان Soto قد بلغ .320 مع 1.153 OPS منذ 1 يونيو يدخل يوم الجمعة.