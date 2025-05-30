يضع Karl-Anthony Towns معًا Big Night في Knicks ‘يجب أن يفوز

كانت Karl-Anthony Towns Knee تنبح تنبح ، ولكن لم تكن هناك فرصة لأنها كانت ستمنع Kat من لعبة التخلص المحتملة لـ Knicks.

استخدمت المدن الربع الثاني الوحشي لنشر 17 نقطة و 10 كرات مرتدة في نهاية الشوط الأول قبل الانتهاء من 24 و 13 مع تصنيف أفضل فريق زائد 26 على مدى 36 دقيقة ، حيث أجبر نيكس على لعبة 6 في إنديانا بفوزها 111-94 حاد ليلة الخميس في الحديقة.

وقالت المدن بعد ذلك: “نظرت إلى اللعبة وقالت إن اللعبة 5 ، تفعل أو أموت. كان هذا كل ما أحتاجه لرؤيته”. “الصراخ لموظفينا الطبيين. لقد أعطوني فرصة للذهاب إلى هناك والمنافسة الليلة.

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تم إدراج المدن التي يبلغ طولها 7 أقدام ، والتي تم تحويلها من مركز إلى آخر إلى الأمام عندما تم إدراج ميتشل روبنسون في تشكيلة البداية في اللعبة 3 ، على أنها مشكوك فيها مع كدمة في الركبة اليسرى التي عانى في تصادم مع آرون نيسميث في وقت متأخر من اللعبة 4.

لكن كل النجوم الخمس مرات كانت عدوانية طوال الوقت ، حتى لو سجل خمس نقاط فقط في ثماني دقائق في الربع الأول.

لقد تأجل في الغالب في وقت مبكر إلى جالين برونسون ، الذي سجل 14 من 32 من المباراة في الافتتاح 12 دقيقة.

مع حصول برونسون على قسط من الراحة لبدء الثانية ، استولت المدن وسكبت في عشرات أكثر قبل الاستراحة مثل Knicks بقيادة ما يصل إلى 13 قبل أخذ ميزة 56-45 في الاستراحة.

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وقال جوش هارت عن المدن: “لقد كان ضخمًا بالنسبة لنا. لقد وصل إلى مواقعه. لقد كان عدوانيًا عدوانيًا ، وأعتقد أن ذلك ساعده بشكل دفاعي قليلاً”. “نحن نعلم أنه كابوس غير متطابق ، بشكل عدواني. إنه شخص يمكنه الدخول في هذا الطلاء ، شخص يمكنه نشره ، القيادة ، يلعب على اللقطات.

“لديه ترسانة ضخمة الهجومية ونحتاجه إلى أن يكون عدوانيًا ، ونحن بحاجة إلى هذا العدوان للنزف في النهاية الدفاعية ويساعده في الدفاع”.

احتفظ فريق Knicks بميزة 60-32 في نقاط الطلاء ، حيث تسبب المدن معظم الأضرار في الداخل.

لقد فاته ثلاث من محاولاته الأربع من نطاق 3 نقاط ، لكنه تواصل في 10 من 20 محاولة هدف ميداني بشكل عام ، مع اثنتين التقليديتين من ثلاث نقاط في الربع الثاني.

وقالت تاونز: “لقد جئت للتو إلى اللعبة أفكر في كونها عدوانية للغاية”. “إذا حصلت على فرصة للانحدار أو التأثير على اللعبة ، أردت أن أفعل ذلك.”