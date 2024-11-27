يضغط ريد سوكس بقوة من أجل خوان سوتو في تهديد يانكيز المتزايد

بالنسبة لليانكيز، فهو ليس مجرد منافس إقليمي، بل منافس دموي يلوح في الأفق كتهديد خطير في ديربي خوان سوتو.

يُنظر إلى فريق Red Sox بشكل متزايد على أنه منافس شرعي في مسابقة اليانصيب للاعب البيسبول من الأجيال، حيث تشير الأخبار إلى أنهم يكثفون جهودهم لجذب النجم الضارب بعيدًا عن عدوهم التاريخي في AL East.

تقول المصادر إن فريق Red Sox يحاول بيع Soto وفقًا لملاءمته في بوسطن – وهو مناسب في Fenway Park وفي تاريخ الامتياز.

سوتو هو ضارب نقي يستخدم جميع المجالات (وليس ضاربًا ميتًا يتردد على الشرفة القصيرة في ذا برونكس). لقد استمتع بأفضل موسم كامل هجومي في مسيرته خلال عامه في الخطوط المقلمة – لكن طريق OPS الخاص به كان أعلى بـ 57 نقطة مما كان عليه في المنزل (1.017 إلى 0.960).

في بوسطن، كان أفضل الضاربين في النادي تاريخيًا يستخدمون اليد اليسرى (تيد ويليامز، وكارل ياسترزمسكي، وديفيد أورتيز)، ويمكن أن تصبح الكرات الطائرة الكسولة من سوتو ثنائية تنطلق من الوحش الأخضر.

بعد أن أمضى مواسمه الستة الأولى في الدوري الوطني، لعب سوتو تسع مباريات فقط في فينواي، حيث من المحتمل أن ينتقل من الملعب الأيمن إلى الملعب الأيسر الأصغر دفاعيًا.

خلال اجتماع فريق Red Sox مع سوتو والوكيل سكوت بوراس قبل أسبوعين في كاليفورنيا، والذي حضره توم ويرنر، المالك المشارك لـ Red Sox، أكد الفريق أيضًا على تاريخه الغني مع اللاعبين النجوم من جمهورية الدومينيكان.

أصبح أورتيز وبيدرو مارتينيز أساطير في بينتاون. رافائيل ديفرز يمكن أن يصبح حماية تشكيلة سوتو.

يقول المسؤولون التنفيذيون المشاركون في المزايدة، التي لا تزال في مراحلها المبكرة نسبيًا، إنهم يتوقعون أن تصل بعض العروض في النهاية إلى 600 مليون دولار أو تتجاوزها، وهو ما سيكون بسهولة رقمًا قياسيًا للقيمة الحالية. (تبلغ قيمة صفقة دودجرز المؤجلة بشدة لـ Shohei Ohtani البالغة 700 مليون دولار ما بين 430 مليون دولار إلى 470 مليون دولار).

مثل هذا الإنفاق من Red Sox سيكون مذهلاً بالنسبة للامتياز الذي قام باستبدال Mookie Betts بدلاً من التوقيع عليه على المدى الطويل. الذي أدى إلى خفض الرواتب بشكل كبير بدءًا من عام 2020 وأنفق حوالي 120 مليون دولار أقل في الموسم الماضي من يانكيز؛ وعلى نحو متصل، وصل هذا الموسم إلى مرحلة ما بعد الموسم في أحد المواسم الستة الماضية، وهي الفترة التي تضمنت ثلاث مرات في المركز الأخير في الشرق الأوسط.

ربما قرر فريق ريد سوكس والمالك المسيطر جون هنري الاستيقاظ في لحظة مزدحمة.

بدأت المزايدة على سوتو، وتؤكد المصادر أن خمسة فرق على الأقل – يانكيز، وميتس، وريد سوكس، وبلو جايز، ودودجرز – موجودة.

يُنظر علنًا إلى فريقي نيويورك على أنهما المرشحان الأوفر حظًا، لكن يُعتقد أن الخمسة جميعًا في السباق. كان يُنظر إلى فريق Red Sox على أنه فرصة بعيدة المنال، لكن ربما لا ينظرون إلى أنفسهم بهذه الطريقة.

يمكنهم أيضًا بيع سوتو باعتباره الوجه الوحيد للامتياز، الأمر الذي سيكون أكثر صعوبة مع يانكيز (بسبب آرون جادج)، وميتس (فرانسيسكو ليندور)، ودودجرز (أوهتاني، من بين آخرين) وربما بلو جايز (رغم أن فلاديمير غيريرو جونيور) يمكن أن يصبح وكيلاً حراً بعد الموسم المقبل).

يمكن لفريق Red Sox أيضًا أن يجادل بأنهم فريق صاعد، مع ثلاثة من أفضل 10 لاعبين محتملين في MLB Pipeline في لعبة البيسبول.

ومن المعروف أن سوتو سأل الأندية في الاجتماعات التمهيدية عن أنظمة التطوير الخاصة بها.

في مطاردة واحدة من أكثر الخفافيش إغراءً التي تصل إلى السوق المفتوحة على الإطلاق، فإن يانكيز هم أصحاب المناصب الذين لديهم الكثير ليخسروه.

يواجه مالك النادي Hal Steinbrenner & Co. أكبر قدر من الضغوط بعد رهن جزء من مستقبله مقابل خدمات سوتو الشتاء الماضي.

لقد تمت مكافأتهم بموسم رائع ورحلة إلى بطولة العالم التي حققت ثلاثة انتصارات قصيرة ويفضلون عدم إجبارهم على الخطة ب التي لا تتضمن سوتو.

يمتلك فريق ميتس أكبر قدر من المال، حيث يستطيع المالك المتحمّس للغاية، ستيف كوهين، المزايدة على أي شخص مقابل موهبة تبلغ من العمر 26 عامًا ويُنظر إليها على أنها أجيال لسبب ما.

لقد ظهروا بشكل مفاجئ في NLCS ويتم إدارتهم بشكل جيد تحت قيادة ديفيد ستيرنز.

The Blue Jays، مع جيوب إدوارد روجرز العميقة، مهتمون جديًا بعد عدة مواسم مخيبة للآمال ومواسم خارج الموسم، غير قادرين على جذب أمثال أوهتاني وغيرهم من النجوم إلى تورونتو.

إن اهتمام عائلة دودجرز حقيقي، لكنهم لا يستمتعون بحروب المزايدة وقد قبل العديد من نجومهم صفقات نسبية.

وبينما توجد شكوك عامة حول اهتمام سوتو بالعودة إلى الساحل الغربي، يقول المقربون منه إنه أحب العيش في سان دييغو وليس لديه تفضيل جغرافي كبير.