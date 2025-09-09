يضيع جريمة ميتس نولان ماكلين تبدأ في الخسارة المحبطة لفيليز

فيلادلفيا-من نواح كثيرة ، كان هذا هو فريق Mets A.

خمسة يبدأ في مسيرته المهنية ، لدى نولان ماكلين قضية شرعية ليكون بداية لعبة 1 في مرحلة ما بعد الموسم. في أعقاب الصاعد ، كان هناك بعض من أفضل الأسلحة التي يمكن أن تطلقها كارلوس ميندوزا – غريغوري سوتو ، بروكس رالي ، ريان هيلسلي المرتفع والرافعة – للحفاظ على قرب اللعبة. إذا كان النادي سيحصل على أي أمل خافت في إطلاق عودة في القسم ، فقد تثبت هذه السلسلة المباراة الافتتاحية.

في لحظة يمكن أن يهرب Mets على الأقل من المنافسة في سباق البطاقات البرية ، تمكن Mendoza كما لو كان يريد هذا السيئ.

لم يتلق التشكيلة الرسالة.

لقد وصلت الخفافيش التي كانت قد توالت حتى أغسطس كأفضل في لعبة البيسبول إلى حجر عثرة وتم عقدها إلى ثماني نجاحات إجمالية في مباراتهم السابقة.

لم تكن خمس ضربات (ولا أشواط) كافية ضد Phillies في انتكاسة 1-0 في Citizens Bank Park ليلة الاثنين ، والتي انتهت بإحباط خاص-و Mets متأخرا بثمانية مباريات في NL East.

أوقفه آرون نولا وبيلي بولبن ، بدأ رالي في النهاية في التاسعة ضد Jhoan Duran ، أفضل ذراع يراها Mets طوال الليل.

حدد بيت ألونسو الوسط ، ووضع مضاعف من مارك فينتوس الجري المحتمل في المركز الثالث والمواسير في المركز الثاني مع واحد.

لكن أفضل جهة اتصال التي لم يتمكن من الاتصال بها – Jeff McNeil يتأرجح خلال حرارة 101.9 ميل في الساعة. ثم ضرب فرانسيسكو ألفاريز ثلاث ملاعب حيث خسر فريق Mets (76-68) ثالثًا على التوالي وسقط مؤقتًا إلى 3 مباريات من العمالقة و Reds ، التي لم تنته مسابقاتهم بعد ، في مكان البطاقة البرية النهائية.

كان ضائعًا من ماكلين ، الذي لم يكن حادًا بشكل خاص ولكنه كان عندما كان بحاجة إلى أن يكون في بداية مهنية خامسة ومرة ​​خامسة مثيرة للإعجاب.

سمح سيد الدوران بتشغيل واحد فقط على سبع ضربات مع ثلاثة مناحي في 5 ¹/₃ أدوار ، وهو يتنقل من المربى التي كلفته طولها ، لكنه وجد مرة أخرى طريقة مختلفة لإقناعها.

هدد فريق Mets حقًا NOLA (ستة أدوار بدون أهداف) فقط في الثانية ، عندما وضعت فردية واحدة من McNeil وأغنية منفردة من Brett Baty المتسابقين على الزوايا.

لكن Cedric Mullins تكافح بعمق طارد منحنى مفصل الغوص. لاعب الوسط ، الذي بدأ يفقد الوقت أمام تيرون تايلور قبل إصابة تايلور والذي قد يفقد الوقت إذا تم تنشيط خوسيه سيري ، هو 0 مقابل 26 في مبارياته العشر الماضية.

في الشوط الثامن ضد Lefty Matt Strahm ، رفع Mendoza Mullins من اللعبة لضارب قرصة Luisangel Acuña ، الذي عادة ما يكون عداءًا قرصًا أو بديلًا دفاعيًا وحصل على سبعة مباريات فقط في سبع مباريات منذ أن جاءت كإضافة 1 سبتمبر. هربت أكونيا.

وجاءت الجولة الوحيدة التي يحتاجها فيليز في الثانية ، عندما قام ماكس كيبلر بتوسيع نطاقه ، إلى المركز الثالث في ضربة من هاريسون بدر ، حيث تم إلقاء الميت السابق في المركز الثاني في محاولة لتمديده ، ثم سجله على أغنية نيك كاستيلانوس.