يضيع Nets بطولات Egor Demin في خسارة الوقت الإضافي عند الجرس أمام Magic

سرق باولو بانشيرو هذه اللعبة ومجد إيجور دمين.

شاهد النيتس في حالة صدمة بينما تغلب بانشيرو على الجرس – وإعادة المباراة – في اللحظة الأخيرة. لقد أرسلهم إلى خسارة مفجعة 104-103 في الوقت الإضافي قبل أن يفاجأ 16916 مشجعًا في مركز باركليز ليلة الأربعاء.

قضى مايكل بورتر جونيور ليلة مهنية في خضم عام مهني، حيث سجل 34 نقطة وثماني رميات ثلاثية. وقاد ديمين النيتس من تأخره بمقدار 18 نقطة، مع كل نقاطه الـ 18 في الربع الرابع أو الوقت الإضافي، بما في ذلك مؤشر ثلاثي قبل أربع ثوانٍ من نهاية المباراة لإجبار المقطع الإضافي والأعمال المصرفية في خنجر الضوء الأخضر قبل 5.3 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.

وبدا أن النيتس في طريقه لتحقيق نصر دراماتيكي. لكن بانشيرو قلب القدر بمضربه الجرس.

وأنهى ماجيك ستار اللقاء مسجلا 30 نقطة و14 كرة مرتدة وستة تمريرات حاسمة.

وتأخر نتس بفارق 18 نقطة وتأخره 87-73 بعد دلو لبانشيرو قبل خمس دقائق و58 دقيقة من نهاية الشوط الرابع. لكنهم أغلقوا التنظيم بنتيجة 20-6.

نجحت سلة ديمين الأولى في الليل في تقليص الفارق إلى 91-88 قبل 1:46 للعب، وبعد أن سرق زياير ويليامز – الذي حصل على بداية نادرة لتيرانس مان – الكرة، قلص نوح كلوني الفارق إلى هدف واحد فقط قبل دقيقة واحدة من اللعب.

بعد ارتداد Dëmin من إهدار Desmond Bane ، ضرب Clowney ما يعتقد أنه تسديدة صعبة من خلال الاتصال ؛ ولكن تم التلويح بها بسبب تدخل السلة الهجومي ضد Day’Ron Sharpe.

تمت مراجعة المسرحية ودعمها، وبعد أن نام فريق Nets في الدفاع، حصل تريستان دا سيلفا على ركلة حرة قبل 16.8 ثانية من نهاية المباراة.

لكن شارب قام بالتعويض. بعد إهدار بورتر نادرًا، فعل شارب ما يفعله بشكل أفضل – انتزع كرة مرتدة هجومية – وركلها مرة أخرى إلى ديمين المتحرك. وقام مرشح اليانصيب بحفر مؤشر قابض ثلاثي ليحقق النتيجة 93 مع بقاء 4.9 ثانية في التنظيم. أدى دفاع بورتر على بانشيرو إلى إضاعة الثانية الأخيرة وكسبهم وقتًا إضافيًا.

وضعت رمية Dëmin الثلاثية فريق Nets في المقدمة 100-99 مع بقاء 1:07 في المقطع الإضافي، لكن بانشيرو مرر الكرة إلى Wendell Carter ليضع أورلاندو في المقدمة قبل 16.2 ثانية من نهاية المباراة. حصل Dëmin على دلو الضوء الأخضر الذي اعتقدوا أنه الفائز.

حتى انتزع بانشيرو لحظة دمين.

وبقي نتس (11-23) في المركز الخامس في ترتيب اليانصيب بفارق مباراتين عن واشنطن صاحب المركز الرابع بعد خسارة ويزاردز أمام سفنتي سيكسرز.

يتقدم بروكلين بنصف مباراة على يوتا (في انتظار مباراته ضد الرعد)، ويتقدم بنصف مباراة على شارلوت صاحب المركز السابع (الذي أهدر تقدمًا في الخسارة أمام رابتورز).

وقالت مصادر الدوري للصحيفة إن فريق Nets التزم بالتعاقد مع كل من تيريز مارتن وجالين ويلسون قبل الموعد النهائي لضمان الراتب يوم الأربعاء.

كان لدى كلا اللاعبين عقود غير مضمونة، لذلك كان أمام بروكلين حتى الساعة 5 مساءً لتقديم تنازلات لأي منهما أو كليهما لتجنب تثبيت رواتب الموسم الكامل.