يضيف آرون جادز إلى استئناف MVP بينما يانكيز يتدحرج أوريولز

بقدر ما تذهب الحجج الختامية ، فإن هارون جادف بالتأكيد يصنع واحدة مقنعة.

ما إذا كان يانكيز سيتمكن من فعل الشيء نفسه المبقى ، لا يزال يسعى للحصول على أمر قضائي لمدة 11 ساعة لمنع جايز الأزرق من الفوز بالقسمة.

قام القاضي بدوره بينما كان يحشّد قضيته في MVP ، ومع ذلك ، احتضنت لقب الضرب ، حيث كان يتجول في منزله 53 وقيادته في ثلاثة أشواط في طريقه إلى الفوز السابع على التوالي في يانكيز ، 6-1 على الأوريولز بعد ظهر يوم السبت في برونكس.

بمجرد تسجيل المباراة النهائية ، حول يانكيز (93-68) انتباههم إلى لوحة النتائج ، حيث ما زالوا بحاجة إلى مساعدة من الأشعة في التغلب على جايز الأزرق لكسر التعادل فوق الشرق. يحتفظ فريق Blue Jays بكاسر التعادل على Yankees ، مما يعني أن Yankees يجب أن ينهي الموسم العادي لعبة مقبلة لتأمين لقب القسم الثاني على التوالي وداعًا في ALDS.

في غضون ذلك ، ترك يانكيز يمسكون بأنفاسهم على موسيقى الجاز تشيشولم جونيور ، الذي خرج من اللعبة في الشوط الخامس بعد أن ضرب على الساعد الأيسر مع غرق 97 ميل في الساعة من جرانت ولفرام. كانت الأشعة السينية الأولية سلبية ، ولكن تم تعيينه أيضًا للخضوع لإجراء فحص بالأشعة المقطعية بعد تقييمه في الملعب من قبل طبيب الفريق الدكتور كريستوفر أحمد.

أنهى القاضي اليوم الذي يضرب .331 – والذي من المؤكد أنه سيكسب له لقب الضرب – للذهاب مع 1.149 OPS ، الأرقام التي تقزم المنافسة. سيصبح فقط اللاعب الثالث في تاريخ MLB الذي يصل إلى 50 زائد في المنزل أثناء الفوز بلقب الضرب. الشيء الوحيد الذي يقف بين القاضي و MVP الثالث هو الماسك المارينرز كال رالي ، الذي كان قد وصلت إلى 60 من محاماة هومرز يوم السبت.

حصل Yankees أيضًا على بداية رائعة أخرى من Cam Schlittler ، الذي وضع اللمسات الأخيرة على دفعة خاصة به ليكون بداية النادي في مرحلة ما بعد الموسم خلف Max Fried و Carlos Rodón. ألقى الصاعد الأيمن سبعة أدوار في المركز الوظيفي ، وضرب تسعة مهنية مع السماح فقط بضربتين ، والمشي واحد وضرب اثنين من المقاتلين. سيكون على راحة منتظمة لبدء اللعبة 3 من سلسلة بطاقة البرية المحتملة يوم الخميس ، إذا لزم الأمر ، أو لعبة ALDS إذا وصلت Yankees إلى هناك.

أعطى القاضي شليتلر بعض الدعم المبكر للتشغيل من خلال تفجير جولة على أرضه في الجزء السفلي من الشوط الأول من Tomoyuki Sugano ، الرابع له في آخر أربع مباريات له والعاشرة في آخر 18 مباراة له. وهو الآن 7 مقابل 9 مع ثلاثة أشواط في حياته المهنية ضد الأوريولز اليمنى.

أضاف Giancarlo Stanton انفجارًا فرديًا خاصًا به في الشوط الثاني-بمناسبة اللعبة الثانية على التوالي التي كان فيها هو والقاضي في كل من 59 على الإطلاق ، مع Yankees الآن 52-7 في تلك الألعاب.

ذهب Ryan McMahon أيضًا قبل أن ينتهي الإطار ليشارك في فريق Yankees إلى تقدم 3-0.

بعد إخراج آرون بون في الشوط الخامس لتجادله في ملاعب داخلية كان يطلق عليها الإضرابات ضد القاضي-مما أدى إلى تحريض من الحشد المبيعات البالغ 46085-قام القبطان بتسليم أغنية منفردة لجعلها لعبة 5-0.

وأضاف كودي بيلينجر أيضًا ذبيحة ضريبة قبل انتهاء التجمع.

جاء تشغيل أوريولز فقط من اليوم في منزل كوبي مايو من بول بلاكبيرن ليقود الشوط الثامن.