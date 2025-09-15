يضيف ارتجاج جوستين فيلدز إهانة للإصابة خلال الطائرات المحزنة

كان الأسبوع الأول أفضل في حقول جوستين.

الأسبوع الثاني لم يكن قريبًا من ذلك.

ربما كان مستوى الخصم ، أو فريق ذكي يتكيف مع ما وضعه الحقول في فيلم ضد ستيلرز ، أو كان هذا مجرد انحدار طبيعي.

لكنها لم تكن جميلة.

لم يكن الحقول غير فعال تمامًا في خسارة قبيحة 30-10 Jets للفواتير ، ووضعه للمضي قدمًا غير مؤكد بعد تعرضه لارتجاج في وقت مبكر من الربع الرابع.

من الواضح أن هذا ليس ما تصوره الطائرات في قورتربك الجديد يوم الأحد.

كان 3 مقابل 11 فقط يمر لمدة 27 ياردة ، وخسر تعثر على حارس قورتربك وقاد الطائرات إلى هدف ميداني على مدار ثلاثة أرباع.

كان هناك الكثير من الرميات المفقودة ، مثل الرميات التي تطرأ على غاريت ويلسون في القيادة الافتتاحية ، ولم تكن ساقيه كبيرة في عامية ضد الفواتير كما كانت في الخسارة الضيقة أمام ستيلرز قبل أسبوع.

قال ويلسون: “لقد اعتقدت أننا لم نتحصل على إيقاع في الهجوم. لقد كان الأمر صعبًا علينا جميعًا هناك”. “لم نقم بعمل جيد في مساعدته. أعرف أنني لم أفعل ذلك. لقد وضعت واحدة على الأرض اليوم. علينا جميعًا القيام بدورنا ، ويبدأ في غرفة الاستقبال التي تقدم مسرحيات والحصول على هذا الشيء بمجرد خروجنا من الملعب.”

لم يكن لدى المدرب آرون جلين الكثير لتقدمه لأداء فيلدز ، قائلاً إنه يتعين عليه مشاهدة الفيلم.

سأل عن أفكاره في لعبة المرور ، قال: “ما رأيي في ذلك؟ لم يكن الأمر جيدًا”.

في الإنصاف إلى قورتربك ، لم يكن أداء أحد أداءً جيدًا على الهجوم.

كافح الخط الهجومي لإنشاء ثقوب قبل أن يسحب بوفالو بعض المبتدئين.

ويبدو أن الفواتير ، التي صممت لمدة 238 ياردة في الأسبوع الأول من قبل Ravens ، مصممة على إجبار الطائرات على رميها.

<br />

ولم تستطع الحقول جعلها تدفع.

قال جلين عن الفواتير: “مهما فعلوا الأسبوع الماضي ، فقد حددوا مشاكلهم”. “وهذا ما يتعين علينا القيام به ، وهذا ما يتعلق به. هذا ما هو هذا الدوري.”

أخذ يوم فقير بالفعل للحقول انعطفا أسوأ في وقت مبكر من الربع الرابع.

بعد إقالته من قبل جوي بوسا ، تم فحص Fields في خيمة الإصابة على هامش الطائرات.

ظهر في وقت لاحق بمنشفة فوق رأسه ومشى إلى غرفة الخزانة.

قد يكون لديه وقت أكثر من المعتاد للتفكير في هذه اللعبة.