يضيف جوش هارت بعض الوضوح حول إصابة الركبة بعد عودة نيكس

بوسطن-أنهى جوش هارت مساعدة واحدة من ثلاثة أضعاف مع 20 نقطة في عودته من غياب من مباراتين لراحة ركبته المؤلمة ، وهي قضية يتعامل معها طوال حياته المهنية والتي تتطلب وقتًا طويلاً في جميع أنحاء كل شيء- كسر النجوم لتهدئة.

“إنه شيء يأتي ويذهب ، شيء تمكنت منه لفترة طويلة – مرة واحدة كنت في الفقاعة (خلال الوباء) مع نيو أورليانز ، كنت ألعب وفي اليوم التالي حقًا لم أستطع حتى الوصول إلى النصف قال هارت: “. “لقد كان ألمًا ، لقد كان صراعًا بالنسبة لي حتى الركض إلى نصف المحكمة ، والآن ألعب 48 دقيقة لتوم ثيبودو. لذلك هناك قمم والوديان معها. لا قلق حقًا بشأنه. طوال الوقت أصلي من أجل ذلك قبل كل لعبة. بنعمته ، لقد شفيت ، لذا أذهب إلى هناك وألعب لعبتي “.

لم يلعب هارت منذ تسجيل 46 دقيقة في 12 فبراير ، بفوزه في الوقت الإضافي على الصقور. ثم شارك في ممارسة بعد استراحة All-Star قبل إغلاقها.

قال هارت: “لقد شعرت أنه كان هناك زوجين ، كما تعلم ، من الواضح أن يومين من الراحة سيفيد ركبتي”. “هذا شيء توصلنا جميعًا إلى اتفاق عليه. الآن عادت إلى البرنامج المجدول العادي. “

لقد كانت عودة مشجعة لهارت ولكن نتيجة سيئة مقابل Celtics ، خسارة 118-105.

“اعتقدت أن نشاطه كان رائعًا” ، قال ثيبودو. “الركض في الاختيار واللف ، وتوليد مزايا. وصل إلى الجيب ، تمكنا من الحصول على نقاط في الطلاء. لذلك أنا أحب الطريقة التي لعب بها كثيرًا. “

أثناء وجوده مع ليكرز في عام 2019 ، كان هارت يعاني من حقن في البلازما الغنية بالصفائح الدموية في ركبته اليمنى ، ثم خضع لعملية التنقيب بالموجات فوق الصوتية على وتره الرضفة الذي أنهى موسمه الثاني في الدوري الاميركي للمحترفين.

وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز ، تعامل هارت مع التهاب الأوتار في ركبته لسنوات قبل الخضوع لهذا الإجراء.

عاودت مشكلة Karl-Anthony Towns في الركبة المزعجة في الركبة يوم الأحد عندما تعرج بعد محاولة دونك في الربع الرابع.

غادر إلى غرفة الخزانة لكنه عاد إلى اللعبة على الرغم من العرج الملحوظ.

“لقد أرادوا مني (يتم فحصها)” ، قالت المدن. “أردت فقط أن أمشي وأعود.”

غاب المدن مباراتين هذا الموسم مع مشكلة الركبة – على وجه التحديد ، اعتلال الأوتار الرضفي – ولم يرغب في التكهن بما إذا كان سيجلس أكثر. يواجه نيكس بعد ذلك Sixers في المنزل يوم الأربعاء.

وقالت تاونز: “سنرى فقط كيف يذهب اليومين القادمين”. “الوقت سوف يقول.”