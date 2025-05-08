يضيف سانت جونز المباراة التي طالما فيها ريك بيتينو لجدولة الجدول الزمني

يقوم ريك بيتينو بتجميع جدول زمني لفئة النقل الأعلى تصنيفًا.

تم بالفعل حبس سانت جون في مهرجان عصر اللاعبين في لاس فيجاس ، وهي بطولة من ثلاث مباريات تضم العديد من البرامج الرائدة في البلاد خلال أسبوع عيد الشكر ، إلى جانب اتفاقيات لاستضافة أولي ميس في الحديقة في 8 ديسمبر ومواجهة كنتاكي في CBS Sports Classic في أتلانتا في 20 ديسمبر.

الآن ، يضيفون إليها ، يوافقون على مواجهة ألاباما في 8 نوفمبر في MSG.

تحدث المدربان ، بيتينو ونيت الشوفان ، في السنوات الأخيرة عن لعب بعضهما البعض ، لكن لا يمكن أن يتم ذلك أبدًا.