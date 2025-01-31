يضيف سكان الجزر آدم Boqvist بحثًا عن إجابات لخط الأزرق

تامبا ، فلوريدا – يوم آخر ، مدافع جديد آخر.

ادعى سكان الجزيرة آدم Boqvist عن الإعفاءات من الفهود ، مضيفًا قطعة عمق أخرى إلى خطهم الأزرق – ثالث مدافعهم الجديد في الأيام السبعة الماضية.

بدافع من نضالات أشعيا جورج الأخيرة ، التي لعبت مع صاعد الصاعد في النصف الثاني من الفوز يوم الخميس على الطائرات ، التي دفعت باسفيست ، وهي سترة زرقاء سابقة وبلاك هووك التي لعبت 18 مباراة مع الفهود هذا الموسم.

تم إرسال جورج لأسفل لإفساح المجال أمام Boqvist ويبدو أنه يضرب الجدار مؤخرًا. لقد أعجب الصاعد بسكان الجزيرة منذ أن تم استدعاؤه في نوفمبر ، ولكن كان قد تم عرضه في مباراتين متتاليتين وكان يكافح لاتخاذ قرارات مع عفريت.

“محاولة التعلم كل يوم” ، قال جورج لصحيفة “ذا بوست” قبل فوز يوم الخميس 3-0 على الطيارون. “سيكون هناك صعود وهبوط. فقط ابق إيجابيًا واستمر في العمل “.

لقد كان دينيس تشولوفسكي خدشًا صحيًا في خمس من آخر ست مباريات ، لكن يبدو أن هناك طريقًا مفتوحًا له للاستيلاء على بعض وقت اللعب ، حيث أرسل سكان الجزيرة ليفًا آخر في جورج.

Boqvist ، الذي لعب آخر مرة في 6 يناير ، هو اليد اليمنى. لقد سجل هدفين وأربعة تمريرات حاسمة هذا الموسم.

لم يمارس سكان الجزيرة يوم الجمعة ، لذلك من غير الواضح كيف سيختار المدرب باتريك روي تعيين أزواجه الدفاعية.

لم يكن Boqvist أبدًا لاعبًا يوميًا لفريق ، حيث لعبت ألعابه العالية في 52 عامًا مع السترات الأزرق 2021-22. هذا يرجع جزئيًا إلى الإصابات التي ساهمت في فترة ولايته مع انتهاء كولومبوس في عملية الاستحواذ.

مثل الدفاعين الآخرين الذين جلبهم سكان الجزيرة خلال الأسبوع الماضي ، يُنظر إلى مجموعة أدوات Boqvist في المقام الأول على أنها مسيئة وحرك الصولجان. وكان الاختيار الثامن العام في عام 2018.

وقال مارك جاتومب بعد فوزه يوم الخميس أنه من المرجح أن يعطي عفريت من أول هدف له في NHL لوالديه.

“إنه أمر رائع” ، قال جاتومب. “إنه بالتأكيد شيء تحلم به في حياتك كلها. إنها ليلة خاصة لن أنساها أبدًا. مسرحية رائعة من قبل كايل (ماكلين) هناك. أعلم أن ماكس (Tsyplakov) وجده يرسل لنا كلاهما. نظرة رائعة ، الكثير من السعادة ، الكثير من الإثارة. “

لم يفز سكان الجزيرة بمباراة موسم عادي في تامبا منذ 9 ديسمبر 2019.

إذا فعلوا ذلك يوم السبت ، فسيحدث ذلك أول سلسلة فوزون في سبع مباريات في أربعة مواسم ، لكل فريق إحصائي الفريق إريك هورنيك.