يضيف فيليز ووكر بوهلر قبل التصفيات بعد إصدار Red Sox

يضيف Phillies بداية سابقة في الوقت المناسب للتصفيات.

وافق Walker Buehler ، الذي تم إصداره مؤخرًا من قِبل Red Sox ، على صفقة صغيرة في الدوري مع فيلادلفيا يوم الأحد.

تم تكليفه بـ Triple-A Lehigh Valley.

سيكون مؤهلاً للعب في مرحلة ما بعد الموسم لفيليز ، الذين يقودون حاليًا NL East ، ومن المحتمل أن يفوز في القسم باستثناء زيادة لا تصدق من قبل Mets.

كان سينضم إلى دوران فيليز الذي فقد Ace Zack Wheeler لجراحة منفذ الصدري في نهاية الموسم ، ويشهد ملعب Aaron Nola في عصر 6.27.

“نحن متحمسون لوجوده لأننا نعتقد أنه يجعلنا أفضل” ، قال رئيس فيليز ديف دومبروفسكي ، وفقا ل AP. “نحن نحاول أن نفعل أي شيء في إمكانية التأهل لموسم مرحلة ما بعد الموسم ، ثم ، إذا فعلنا ذلك ، لفعل أي شيء في بوسعنا للفوز.”

فاز Buehler ، وهو من أبرز دودجرز السابق ، بسلسلة عالمية مع الامتياز في عام 2020 وفي عام 2024 ، ولعب دورًا مهمًا لكلا الفريقين.

سجلت Righty البالغة من العمر 31 عامًا 1.80 عصرًا في خمس مباريات Posteason لبدايات Dodgers في طريقهم إلى لقب عام 2020 و 3.60 ERA Posteason خلال أربع مباريات-بما في ذلك ثلاث بدايات.

منذ ظهوره لأول مرة في عام 2017 مع Dodgers ، قام بتجميع عدة مواسم مضرب من 200 إلى أكثر من 200 ، وكان كل النجوم في عامي 2019 و 2021.

شهد الموسم العادي 2025 Buehler نشر 5.45 عصر في 22 بداية ، مع 84 تمرين في 112 ⅓ أدوار ، مع الحفاظ على 1.56 سوط.

قال دومبروفسكي عن بوهلر: “نعتقد أننا نرى بعض الأشياء التي يمكن أن تساعده”. “إنه على استعداد للعمل معنا.”

وقّع عقدًا بقيمة 21 مليون دولار في موسمهم مع ريد سوكس.

