يطارد جاستن أورتيز من شركة Hewlett أكثر من 1000 نقطة مهنية

جاستن أورتيز هو السيد 1000 في مدرسة هيوليت الثانوية.

يعد الحارس البارز هو اللاعب الثامن في تاريخ البرنامج الذي يسجل 1000 نقطة في مسيرته – لكنه غير راضٍ بعد.

وقال الشاب البالغ من العمر 17 عاماً لصحيفة The Washington Post: “عمري على الأرجح حوالي 1150 عاماً الآن، والهدف هو 1450 عاماً”.

“لأن سجل المدرسة هنا هو 1445.”

لقد تنفس أورتيز كرة السلة منذ أن كان طفلاً صغيراً، عندما أصبح من طقوس المرور لجميع الأولاد في الحي أن يلعبوا ألعاب الالتقاط على الطوق أمام منزله.

وقال أورتيز عن شقيقيه الأكبر سناً وأطفاله الذين يبلغون من العمر ضعف عمره: “اللعب مع هؤلاء الرجال، لقد أعدني لهذه اللحظة”.

جاءت تلك اللحظة في أواخر ديسمبر/كانون الأول بفوزه على المدرسة الثانوية لإنفاذ القانون والسلامة العامة بنتيجة 73-48، عندما طغى أورتيز على إنجازاته طوال حياته.

“مع دخول نهاية الشوط الأول، قمت بتسديد الكرة من نصف الملعب، ودخلت المرمى – بالطبع، مقابل 999.”

لا يعني ذلك أنه يشكو من المؤشر الثلاثي الذي سجل الرقم القياسي والذي غرق بعد فترة وجيزة.

الدافع الذي يجب على أورتيز أن يكون بولدوج صاحب أعلى نقاط على الإطلاق ليأخذ الملعب يأتي خلال موسم عاطفي بشكل خاص للفريق بأكمله.

يخوض جوناثان ويلش، مساعد مدرب أورتيز، معركة عائلية حيث تعاني ابنته البالغة من العمر عامين من طفرة جينية تعرضها لخطر فشل الأعضاء.

أقام الفريق مؤخرًا بطولة، The Rowyn Grace Classic، التي بيعت تذاكرها بالكامل، تكريمًا للفتاة الصغيرة القوية، وقد أصابت النجمة بقوة أكبر من غيرها.

قال أورتيز: “توفي والدي عندما كان عمري ستة أشهر”.

وأضاف حارس النقطة عن ويلز: “إنه شخصية الأب بالنسبة لي. … إنه شخص أتطلع إليه. إنه من العائلة – عندما يعاني أحد أفرادنا، سنكافح معه”.

إن إنجازات أورتيز في الملعب الآن – والتي يراقبها جميع شباب الحي الذين انتقلوا بعيدًا أو ذهبوا إلى الكلية – تجعله أقرب إلى والده الراحل.

قال أورتيز: “في لعبتي ذات الألف نقطة، ارتديت سوار المعصم الذي كتبت عليه “من أجل أبي”. وبعد أن حققت الرقم القياسي، كنت أشير إلى هذا السوار”.

“سيكون فخوراً بالرجل الذي سأصبح عليه.”