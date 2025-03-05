يطالب DK Metcalf بالتجارة مع إصدار Tyler Lockett بواسطة Seahawks

نجم المتلقي DK Metcalf يريد الخروج من سياتل.

طلب جهاز استقبال Seahawks نجمة التجارة يوم الأربعاء ، وفقًا لتقارير متعددة ، ويفضل الانتقال إلى المنافس.

ستحظى وحدة استقبال سياتل بالفعل بمظهر مختلف تمامًا في الموسم المقبل بعد أن أطلق الفريق على المخضرم Tyler Lockett يوم الأربعاء بعد 10 سنوات مع الامتياز.

Metcalf ، 27 عامًا ، هو في السنة الأخيرة من عقده ولعب في 15 مباراة مع Seahawks في عام 2024 ، حيث يتراكم 66 مصيدًا مقابل 992 ياردة وخمسة هبوط في الوظيفي.

كان لدى جاكسون سميث نجيغبا المتلقي في السنة الثانية حملة انهيار في عام 2024 ، حيث جلب 100 حفل استقبال مقابل 1130 ياردة ، ويبدو أنه سيكون الآن الجزء المحوري من لعبة التمرير للمضي قدمًا.

يدخل قورتربك جنو سميث أيضًا في السنة الأخيرة من عقده.

وبحسب ما ورد أجرى سياتل مناقشات مع Metcalf على مدار الأسبوعين الماضيين قبل أن يطلب من نقله.

وبحسب ما ورد تحدث سيهوكس مع عدة فرق في اتحاد كرة القدم الأميركي ، حيث يتم إجراء أعمال خارج الموسم.

كانت هناك تقارير متضاربة سابقًا تفيد بأن Seahawks كانت في محادثات مع Packers ، حيث يُزعم أن التعويض كان اختيارًا كبيرًا ومستقبلًا شابًا.

من المنطقي لأنهم يحتاجون إلى المتلقي رقم 1 لاعب الوسط جوردان لوف ، وعمل جون شنايدر ، المدير العام لشركة Seahawks ، في غرين باي من 1993-1996 ، ثم مرة أخرى من 2002-2009 ، حيث أنهى وقته كمدير لعمليات كرة القدم.

يوجد الوطنيون أيضًا في السوق لمستقبل رقم 1 ، في حين يمكن لشواحن استخدام صانع ألعاب آخر آخر لاستكمال الإحساس الصاعد Ladd McConkey.

Metcalf هي عينة مادية لا تصدق ، تقف بسرعة 6 أقدام و 4 ، وتزن 235 رطلاً ، وتشغيل اندفاعة 4.33 40 ياردة في 2019 NFL Scouting Combine.

وقال انه سيوفر دفعة فورية لأي فريق يتطلع إلى الحصول على تهديد خارجي شرعي.

في هذه الأثناء ، تراكم لوكيت 661 يمسك بـ 8،594 ياردة و 61 لمس أرض مع سيهوكس بعد اختيارهم في الجولة الثالثة من مسودة 2015.

قام بتسليم 49 مصيد فقط ل 600 ياردة واثنين من الدرجات في الموسم الماضي.