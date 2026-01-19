يطرد بيلز شون ماكديرموت بعد كسارة الوقت الإضافي

لقد تم إسقاط Bills Mafia بشكل رسمي من قبل مدرب رئيسي واحد.

طرد فريق بيلز شون ماكديرموت يوم الاثنين بعد تسعة مواسم، وانتهى آخرها يوم السبت بخسارة الجولة الفاصلة في الوقت الإضافي أمام برونكو في دنفر.

أنهى ماكديرموت وقته في بوفالو برقم قياسي للموسم العادي بلغ 98-50 وعلامة ما بعد الموسم 8-8.

وذكرت شبكة NFL أن بيلز سيحتفظ بالجنرال موتورز براندون بين وسيقود المدرب للمدرب الرئيسي التالي.

وبطبيعة الحال، لم تكن الخسارة الساحقة يوم السبت أمام برونكو 33-30 في الدقائق الإضافية خالية من الجدل.

عندما ألقى لاعب الوسط جوش ألين تمريرة إلى المتلقي الواسع براندين كوكس في أول استحواذ لفريق بيلز في الوقت الإضافي، تم تمزيق الكرة بعيدًا من قبل ظهير ركن دنفر جاكوان ماكميليان. تم الحكم على المسرحية بأنها اعتراض، على الرغم من التكهنات بأن الطهاة قد توقفوا بالفعل.

قال ماكديرموت لموقع NFL.com: “من الصعب بالنسبة لي أن أفهم سبب حكمها بالطريقة التي تم بها الحكم”. “في نظري، كان ذلك (صيدًا من كوكس)، نعم. في نظري، كان كذلك. ولكن حتى لو لم يكن الأمر كذلك، حسنًا. دعنا نقول فقط ذلك، وأنا موضوعي. حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فإن اللاعبين مدينون لي، “مهلا، دعونا نوقف ذلك. دعونا نبطئه”. دعونا نضع الحكم الرئيسي ونعطيه فرصة للنظر إلى الشاشة فقط للتأكد. فقط للتأكد.”

تم تعيين ماكديرموت، 51 عامًا، من قبل بيلز في عام 2017 بعد ستة مواسم كمنسق دفاعي لفريق بانثرز.

بعد عام من تعيين ماكديرموت، اتخذ بيلز قرارًا يغير الامتياز باختيار أفضل لاعب في الدوري ألين مع الاختيار العام السابع في 2018 NFL Draft.

وصل ألين (29 عامًا) وماكديرموت إلى التصفيات في سبعة من مواسمهما الثمانية معًا.

كان أقرب ثنائي وصل إلى رصيف Super Bowl في موسمي 2020 و2024، عندما سقطا أمام تشيفز في مباريات بطولة الاتحاد الآسيوي.

نظرًا لكونه فريق القوة في شرق آسيا منذ فترة طويلة، فقد شهد فريق بيلز تحولًا مفاجئًا في الديناميكيات هذا الموسم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ظهور فريق باتريوتس من جديد تحت قيادة مدرب العام الأول مايك فرابيل.

واصلت نيو إنجلاند (14-3) الفوز بأول لقب لها في شرق آسيا منذ عام 2019، بينما احتل فريق بيلز، الفائز بالقسم لخمس سنوات متتالية، المركز الثاني في القسم بنتيجة 12-5.

تأتي خطوة الانفصال عن ماكديرموت بعد أيام من استقالة مدرب ستيلرز مايك توملين وإقالة فريق رافينز لمدربهم جون هاربو الذي يبلغ من العمر 18 عامًا.

ومنذ ذلك الحين تم تعيين Harbaugh المدرب الرئيسي التالي للعمالقة.

يعد The Bills الآن واحدًا من ثمانية وظائف شاغرة حاليًا، حيث ينضم إلى Ravens وSteelers وDolphins وBrowns وTitans وCardinals وRaiders.

استأجرت الصقور مدرب براون السابق كيفن ستيفانسكي لقيادة الامتياز يوم السبت بعد إقالة رحيم موريس.