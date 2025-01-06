يطرد سكان الجزيرة السابقون “أوليفر والستروم” شاكرين لبداية جديدة مع “بروينز”.

بوسطن – اعترف أوليفر والستروم بأنه كان “صحيًا حقًا” بالنسبة له أن يبدأ بداية جديدة مع آل بروينز بعد أن بدا أن الأمور لم تتجه إلى أي مكان مع سكان الجزيرة.

لم يكن هذا بأي حال من الأحوال يتحدث بشكل سلبي عن فريق Islanders – الفريق الذي يضم عددًا من الأصدقاء، الذين قاموا بصياغته ومنحوه فرصًا عديدة لإثبات نفسه.

لقد كان مجرد اعتراف بالحقيقة التي كان بإمكان الجميع رؤيتها بحلول الوقت الذي تم فيه التنازل عن والستروم الشهر الماضي.

“مجرد رؤية نوع مختلف من الثقافة وأشياء من هذا القبيل، كان الأمر مفيدًا حقًا بالنسبة لي،” قال والستروم، الذي أصبح الآن بروين، قبل مواجهة سكان الجزيرة لأول مرة مساء الأحد – فوز الجزر 5-4 في الوقت الإضافي. “لقد كان سكان الجزيرة طيبين معي. لقد قاموا بتجنيدي، وأعطوني طعمًا، السنوات الخمس الأولى لي، كان ذلك جيدًا.

والستروم، الذي كان يلعب في الخط الثالث لفريق بروينز، لم يسجل بعد أي نقطة للفريق الذي نشأ عليه عندما كان طفلاً في نيو إنجلاند، على الرغم من أنه سجل عددًا من الفرص على مدار الساعة 12:58 من الجليد يوم الأحد.

حصل على أربع نقاط في 27 مباراة هذا الموسم على الجزيرة، قبل أن يتعرض للتنازلات بسبب أزمة الحد الأقصى التي فرضها ماثيو برزال وأنتوني دوكلير بعد خروجهما من LTIR.

اختار فريق Bruins Wahlstrom – وهو وكيل حر بعد هذا الموسم – على أمل أن يتمكنوا من فعل ما لم يستطع سكان الجزيرة تحويله موهبته السريعة إلى لعبة متسقة في دوري الهوكي الوطني.

قال رايان بولوك: “إنه يسدد الكرة بشكل جيد حقًا”. “لقد كانت هذه إحدى مهاراته منذ أن لعبت معه. يمكنه أن يشكل تهديدًا كبيرًا عندما يسدد كرة حول الشبكة.”

كان يوم الأحد هو المرة الأولى طوال الموسم التي يلعب فيها بروك نيلسون وكايل بالميري في خطين منفصلين. قام نيلسون بتمركز أندرس لي وبرزال، بينما لعب بالمييري مع دوكلير وبو هورفات.

شكّل ماكس تسيبلاكوف وجان غابرييل باجو وكيسي سيزيكاس الخط الثالث بينما ظل الرابع سليماً.

توقع ثلاثة من الأربعة أن تكون نسب الأهداف أعلى من 50 بالمائة ضد Bruins، مع الاستثناء الوحيد وهو خط Horvat – الذي أخطأ للتو الحد الأقصى عند 47.13، لكل Natural Stat Trick، مع تسجيل Horvat بشكل مختصر وثلاثة على ثلاثة.

وقال هورفات: “اعتقدت أن الجميع لعبوا بشكل جيد حقًا”. “اعتقدت أن خط بارزي كان جيدًا حقًا الليلة مع ليسي ونيلي. كانت نيلي تحلق في المنتصف، وكان ليسي يقوم بعمله في الأمام ويسجل أهدافًا كبيرة، وكان بارزي يلعب هناك. لقد بدا هؤلاء الثلاثة في حالة جيدة حقًا الليلة.”

غاب كل من أشعيا جورج (يشتبه في إصابته بارتجاج في المخ) وسيمون هولمستروم (الجزء العلوي من الجسم) عن مباراة الأحد ضد بروينز.