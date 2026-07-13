يظل رايان كليفورد هو أفضل أمل لميتس – ولكنه معيب – في إنقاذ عمليات البيع في عام 2023

فيلادلفيا – درو جيلبرت (تم الحصول عليه من Astros لصالح جاستن فيرلاندر) هو الآن مع العمالقة. Luisangel Acuña (Max Scherzer) مع White Sox. جاستن جارفيس (مارك كانها) يرمي الكرة بشكل مستقل. إرميا جاكسون (دومينيك ليون) مع الأوريولز. ماركو فارغاس يكافح مع Double-A Binghamton ورونالد هيرنانديز مع High-A Brooklyn (ديفيد روبرتسون). جيريمي رودريغيز (تومي فام) لم يتجاوز Low-A St.

هناك احتمال أن يكون أفضل أمل لميتس في إنقاذ قيمة الدوري الكبيرة من عمليات البيع لعام 2023 يكمن في ضربة ريان كليفورد القوية، إذا كانت معيبة.

وصل أول لاعب أساسي ولاعب دفاع مع جيلبرت كعودة لفيرلاندر وكان واحدًا من العديد من الوافدين الجدد الذين جلبوا الأمل لمنظمة تخلت عن الموسم، تمامًا كما من المتوقع أن يتخلى فريق ميتس قريبًا عن هذا العام.

لكن هذه الكمية – على الرغم من كونها مفيدة إلى حد ما، حيث أدرجت أكونيا وجيلبرت في حزم تجارية إضافية – لم تتم بعد كما هو مخطط لها، حسبما ذكر كليفورد.

يمثل اللاعب الضارب فريق ميتس في مباراة كل النجوم الآجلة يوم الأحد لأنه أ) لديه موسيقى البوب ​​الحقيقية، مع 16 جولة على أرضه في 86 مباراة وب) افتقر نظام مزرعة ميتس إلى الاختراقات هذا الموسم، مما دفع نيويورك إلى إرسال مضرب عالٍ يمتلك فقط .679 OPS. قال كليفورد نفسه إنه فوجئ بهذا التكريم.

كان وجوده بمثابة تذكير بما يمكن أن يكون وما لم يكن: القدرة مغرية، لكن الضربات وفيرة.

مع Triple-A سيراكيوز هذا العام، حقق اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 129 مرة في 86 مباراة، وهو معدل إضراب بنسبة 36.4 بالمائة وهو أعلى من أي ضارب مؤهل في الدوري الرئيسي. ساهمت ندرة الاتصال في تحقيق معدل ضرب يبلغ 0.196.

بلغت الصراعات ذروتها في شهر يونيو المروع، حيث وصلت إلى 0.099 مع 0.355 OPS و39 ضربة في 93 مباراة.

واعترف كليفورد قائلاً: “لم يكن شهر يونيو/حزيران شهراً جيداً بالنسبة لي”، وعزا موسمه الهبوطي إلى التغييرات المتأرجحة التي أجراها الموسم الماضي والتي “لم تعد تناسبني بعد الآن”.

في الموسم الماضي – كان موسمًا جيدًا، حيث شق كليفورد طريقه للخروج من بينجهامتون وتذوق طعم سيراكيوز لأول مرة – قام بتعديل وضعيته وحاول البقاء في الخلف أكثر. طوال حياته كان يغوص بكتفه الأمامي، وقام بتعديل أسلوبه بحيث أصبح أقل عدوانية في الاندفاع. لقد نجحت.

قال كليفورد: “أريد أن أقول إن (ماركوس) سيمين هو الرجل الذي قال ذلك”. “يقول: “كل شيء له تاريخ انتهاء الصلاحية.” “

انتهى هذا النهج في يونيو/حزيران، ويعمل كليفورد الآن على إيجاد توازن بين البقاء في الخلف والغطس. ومن خلال حجم العينة الصغير لثماني مباريات في يوليو/تموز والتي سجل فيها 0.816 OPS مع زوج من الضربات على أرضه، يعتقد أنه أقرب إلى العثور على “تلك الأرضية الوسطى”، على حد قوله.

ربما يمكن ترجمة الخط الساخن في أواخر الموسم إلى ترقية – بالنسبة للعميل المحتمل المؤهل لمسودة القاعدة 5 هذا الشتاء، على أي حال – الذي كان يتوق إليه. وبغض النظر عن ذلك، فإن كليفورد يلوح في الأفق كمثال آخر على الانحدار السيئ التوقيت داخل نظام ميتس.

فقط Mariners و Diamondbacks حصلوا على قيمة أقل من أول لاعب أساسي لهم هذا الموسم، وفقًا لـ Baseball Reference WAR. دخل أول لاعب أساسي لفريق ميتس يوم الأحد بـ .648 OPS، والذي كان ثاني أسوأ لاعب في اللعبة. لم يكن خورخي بولانكو، وجاريد يونج، ومارك فينتوس، وبريت باتي، وإريك واجمان، هم الحل في عالم ما بعد بيت ألونسو.

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لم يتمكن كليفورد من فصل نفسه ويكون الحل في البداية أيضًا، تمامًا مثلما لم يكن جونا تونج وجاك وينينجر جاهزين في الوقت المناسب لإنقاذ موسم ميتس هذا.

لا يزال هناك وقت لتوفير بعض القيمة من الموعد النهائي للتجارة.

يوم الأحد في سيتيزنز بانك بارك، شاهد كليفورد ستة رميات من زميله اليساري جيمي أرنولد وسار دون أن يقطع، وأظهر الانضباط في مكان العرض الذي “كنت على استعداد للتأرجح فيه”، كما قال.

إنه يشعر بتحسن على اللوحة. ومن الجدير بالذكر أن عمره 22 عامًا.

وقال كليفورد: “من الواضح أن محاولة العثور على أشياء جديدة ناجحة (في اللوحة) استغرقت وقتًا أطول قليلاً مما كنت أتمنى”. “لكننا نتطلع إلى البناء والاستمرار في الحصول على شهر يوليو جيد.”