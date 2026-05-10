يظل OG Anunoby مستمرًا يوميًا في اللعبة 4 حيث يتطلع نيكس إلى إنهاء السلسلة

فيلادلفيا – لم يكن هناك تغيير كبير في مدى توفر OG Anunoby.

إنه موضع شك مرة أخرى في مباراة Game 4 ضد 76ers بعد ظهر يوم الأحد في Xfinity Mobile Arena، حيث يتطلع نيكس إلى إنهاء السلسلة. كان أنونوبي، الذي يعاني من إجهاد في أوتار الركبة اليمنى، موضع شك أيضًا في المباراة الثالثة لكنه لم يلعب.

قال المدرب مايك براون يوم السبت إنهم ما زالوا يفكرون في أنونوبي يومًا بعد يوم.

والآن بعد أن تقدموا بنتيجة 3-0، هل سيؤثر ذلك على نيكس ليكون أكثر حذرًا ويبعده عن المباراة الرابعة؟

قال براون: “ليس بالنسبة لي”. “الأمر كله يتعلق بالطب ويبدأ بـ (طاقم التدريب) والأطباء وOG. كل ما أريدهم أن يفعلوه هو أن يخبروني متى يمكنه اللعب”.

تعرض أنونوبي للإصابة في المباراة الثانية عندما بدأ يعرج بعد قيادته للسلة في الربع الرابع. لقد بقي في بعض المسرحيات، ولكن بعد فترة وجيزة طلب التبديل، ذهب إلى غرفة خلع الملابس ولم يعد.

كشف التصوير اللاحق أنها سلالة “بسيطة جدًا”، حسبما أفاد ستيفان بوندي من صحيفة The Post، ونيكس واثق من أنه لا ينبغي أن يضيع الكثير من الوقت.

بدأ مايلز ماكبرايد مكانه في الفوز 108-94 في المباراة الثالثة، رغم معاناته في تسديدته. كان لاندري شاميت هو الذي أنهى المباراة برصيد 15 نقطة وانتهى به الأمر باللعب دقائق أكثر من ماكبرايد، وهو الذي ساعد في ملء الفراغ.

جويل إمبييد، الذي غاب عن المباراة الثانية بسبب أمراض في الورك والكاحل وعاد للمباراة الثالثة، من المحتمل أن يشارك في المباراة الرابعة لفريق 76ers.

لم يتمكن أي فريق من العودة من تأخره بنتيجة 3-0. لكن نيكس يدرك أن فريق 76ers تغلب للتو على عجزه 3-1 في الجولة الأولى أمام سيلتيكس.

قال براون: “إنهم فريق جيد حقًا وقد فعلوا ذلك مرة واحدة من قبل”. “لقد عالجنا الأمر، ولكن الشيء الأكبر هو محاولة البقاء حاضرًا، وليس التقدم على نفسك.”

مدرب العمالقة جون هاربو متلهف للوصول إلى مباراة فاصلة لنيكس.

قال حربو يوم السبت: “زوجتي معي، إنها تريد الذهاب إلى هناك لخوض مباراة فاصلة”. “أين يقفون؟ 3-0؟ الاعتماد على سلسلة أخرى.”