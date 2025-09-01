يظهر إصابة ميكا بارسونز القلق – ويمكن أن يؤخر ظهوره لأول مرة في باكرز

رياضة
يظهر إصابة ميكا بارسونز القلق - ويمكن أن يؤخر ظهوره لأول مرة في باكرز

يبدو أنه لم يتم تداول Micah Parsons صحية تمامًا عن رعاة البقر الأسبوع الماضي.

في أعقاب رحيل لاعب النجوم من دالاس واتفاقية عقد مدتها أربع سنوات بقيمة 188 مليون دولار مع باكرز ، قد لا يكون بارسونز متاحًا في الأسبوع الأول بسبب التواء المشترك في وجه L4/L5 في ظهره ، وفقًا لتقارير متعددة يوم الاثنين.

قد يأخذ Bowler Bowler أربع مرات حقن فوق الجافية قبل المباراة الافتتاحية لموسم باكرز ضد الأسود إذا لزم الأمر للمساعدة في توفره.

قبل التجارة ، وبحسب ما ورد كان لدى رعاة البقر بارسونز في برنامج العلاج الطبيعي ووصفه خطة مدتها خمسة أيام من الكورتيكوستيرويد المضاد للالتهابات ، وهو ما بريدنيزون للمساعدة في دعم ضيق.

لقد كان يمارس هذا الأسبوع قبل المباراة الافتتاحية للمنزل ، لكن أحد المصادر أخبر ESPN أنه من غير المؤكد ما إذا كان بارسونز سيلعب.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية