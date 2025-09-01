يظهر إصابة ميكا بارسونز القلق – ويمكن أن يؤخر ظهوره لأول مرة في باكرز

يبدو أنه لم يتم تداول Micah Parsons صحية تمامًا عن رعاة البقر الأسبوع الماضي.

في أعقاب رحيل لاعب النجوم من دالاس واتفاقية عقد مدتها أربع سنوات بقيمة 188 مليون دولار مع باكرز ، قد لا يكون بارسونز متاحًا في الأسبوع الأول بسبب التواء المشترك في وجه L4/L5 في ظهره ، وفقًا لتقارير متعددة يوم الاثنين.

قد يأخذ Bowler Bowler أربع مرات حقن فوق الجافية قبل المباراة الافتتاحية لموسم باكرز ضد الأسود إذا لزم الأمر للمساعدة في توفره.

قبل التجارة ، وبحسب ما ورد كان لدى رعاة البقر بارسونز في برنامج العلاج الطبيعي ووصفه خطة مدتها خمسة أيام من الكورتيكوستيرويد المضاد للالتهابات ، وهو ما بريدنيزون للمساعدة في دعم ضيق.

لقد كان يمارس هذا الأسبوع قبل المباراة الافتتاحية للمنزل ، لكن أحد المصادر أخبر ESPN أنه من غير المؤكد ما إذا كان بارسونز سيلعب.