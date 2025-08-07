يظهر الفيديو المزعوم تصادم سيارة Jaycee Horn في طريقه إلى Panthers Practice

يزعم أن مقطع فيديو يزعم أن نجمة بانثرز نجم الركن جايسي هورن تحطم سيارة أثناء التنقل إلى معسكر التدريب يوم الأربعاء ظهر.

أصدر حساب Instagram الشهير ، charlottedashcam ، مقطعًا تم فيه ضرب سيارة هورن المزعومة-التي وصفها TMZ بأنها سيارة مرسيدس-ميباخ سوداء سوداء-شاحنة في منتصف التقاطع.

من الصعب معرفة من هو على خطأ ، مع ظهور شاحنة بيك آب على ما يبدو منعطفًا في وقت وقوع الحادث.

كانت السيارات التي تسير بشكل عمودي على مركبة هورن المزعومة كانت لها لحظات خضراء بعد الاصطدام ، والتي قال حساب Instagram تضمنت سيارة ثالثة.

“1. يحاول شخصان التغلب على الضوء ، ويسببان أزمة لطيفة ثلاثية.

أشار هورن ، 25 عامًا ، إلى أنه تجنب إصابة خطيرة.

“أنا مستقيم!” نشر القرن على حساب X الخاص به. “راهبة الرائد الحمد لله.”

أعلن الفهود أن الاختيار السابق في الجولة الأولى لم يتدرب يوم الأربعاء بعد التصادم ، وقد أعلنه الفهود من خلال مقال على موقع فريقهم ، وفحص فريقهم الطبي.

قال الفريق إن هورن كان الشخص الوحيد في سيارته في ذلك الوقت ، ولم يكن يجب نقل أي شخص متورط في الحادث عبر طاقم الطوارئ الطبي.

وقع حادث السيارة بالقرب من ملعب بنك بانثرز أوف أمريكا.

يستعد هورن لموسمه الخامس بعد أن تم اختياره من قبل الفهود مع الاختيار الثامن في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2021.

إنه ينطلق من موسمه الأول في Pro Bowl في عام 2024 ، حيث انخفض 13 تمريرة في 15 مباراة وتصدر اعتراضًا واحدًا.

حقق هورن خمسة اعتراضات في 37 مباراة مهنية ، مع إصابات تحد من نجمة ساوث كارولينا السابقة إلى ثلاث مباريات في 2021 وستة مباريات في عام 2023.

على الرغم من قضايا الإصابة ، فقد مكافأ الفهود القرن بعقد مدته أربع سنوات بقيمة 100 مليون دولار في شهر مارس ، حيث جعله في ذلك الوقت أعلى ركن مدفوع الأجر في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي من حيث متوسط القيمة السنوية.

لقد تجاوزه ديريك ستينغلي من تكساس ديريك وهزان.