يظهر تحول ملحوظ في يانصيب ليبرون جيمس في أحدث احتمالات الفريق التالي

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يبدو أن فريق غولدن ستايت واريورز لديه فرصة قوية للتعاقد مع ليبرون جيمس.

وفقًا لكالشي، فإن لدى فريق ووريورز احتمالات بنسبة 32.8% ليكون الفريق التالي لبطل الدوري الاميركي للمحترفين أربع مرات.

لا يزال مسقط رأسه كليفلاند كافالييرز هو المرشح الأوفر حظًا بنسبة 34.9٪ لهبوط جيمس في كالشي.

كان فريق ووريورز يسير في مسار تصاعدي في مسابقة يانصيب جيمس في الأيام الأخيرة، حيث حصل على نسبة 20 بالمائة في 7 يوليو مقارنة بـ 54 بالمائة لفريق كافالييرز.

ليس من الواضح السبب، لكن العديد من الموظفين من Golden State علقوا على عملية الوكالة المجانية للرجل البالغ من العمر 41 عامًا.

كما ناقش وكيل جيمس ريتش بول انضمام المخضرم إلى المحاربين في البودكاست الخاص به يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، أبلغ اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا فريق لوس أنجلوس ليكرز بأنه لن يعود لموسم 2026-2027. بدأت الأخبار أكبر قصة في موسم الإجازة عندما وصل جيمس إلى وكالة مجانية.

بعد ثمانية مواسم متتالية مع فريق ليكرز، سيستكشف أفضل هدافي الدوري الاميركي للمحترفين على الإطلاق خياراته في السوق.

تواصلت غالبية الفرق في الدوري مع جيمس عبر وكيله، ولكن منذ إعلانه لليكرز في 30 يونيو، لم تكن هناك سوى تكهنات حول المكان الذي سيذهب إليه.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

ما هو معروف علنًا هو أن جيمس يبحث عن السعادة الكاملة في كرة السلة في نهاية مسيرته. يمكنه بالتأكيد العثور على ذلك في الخليج.

بصرف النظر عن كونهم منظمة تدار بشكل جيد، قدم فريق ووريورز فرصة للتعاون مع ستيف كاري مرة أخرى قبل أن يعلق جيمس قميصه.

كان كاري وجيمس زميلين في الفريق لأول مرة في مسيرتهما المهنية في أولمبياد باريس عام 2024، لكنها كانت في الخارج.

يبدو أن جيمس يفكر بالتأكيد في الانضمام إلى كاري في الولايات المتحدة مع فريق ووريورز – أو على الأقل يبدو أن كالشي يعتقد ذلك.