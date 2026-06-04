يظهر فينتاج جوش هارت مع نيكس في الفوز بالمباراة الأولى في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

سان أنطونيو – لقد كان جوش هارت كلاسيكيًا: التأثير على اللعبة دون تسجيل أي هدف.

بعد أن اقتصر اللعب على سبع دقائق في الشوط الأول بسبب مشكلة خطيرة، ترك هارت بصمته في المباراة الأولى من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين بطريقة كبيرة، حيث قدم مساهمات كبيرة في فوز نيكس 105-95 على ملعب فروست بانك سنتر مساء الأربعاء.

وفي الشوط الثاني، تفوق نيكس على توتنهام بفارق 17 نقطة، ولعب هارت دوراً رئيسياً. لقد ارتد كالمجنون (15 لوحة)، وصنع لزملائه (ستة تمريرات حاسمة)، ودافع (أربعة سرقات). بدا وكأنه كان في المكان الصحيح خلال كل جولة لنيكس، وخاصة في الجانب الدفاعي. لقد أنهى تصنيف أفضل فريق زائد 22 في 27 دقيقة على الرغم من تسديده 1 مقابل 5 من الملعب.

قال جالين برونسون، زميله القديم في الفريق والذي يعود تاريخه إلى الكلية: “هذا هو هو. لقد كان دائمًا على هذا النحو. لا أستطيع تفسير ذلك”. “لديه موهبة للقيام بأشياء من هذا القبيل، وفي الأوقات الحاسمة أيضًا. إنه الفضل في هويته كلاعب.”

كان هارت محبطًا من نفسه في الشوط الأول، وألقى باللوم على نفسه لارتكابه أخطاء غبية وغير ضرورية. ومع جلوس هارت على مقاعد البدلاء، كان نيكس متخلفا بسبعة أهداف في الشوط الأول. لقد كانت قصة مختلفة خلال الـ 24 دقيقة الأخيرة.

وقال هارت “كان لدي الكثير من الطاقة. أعتقد أنني لعبت سبع دقائق فقط في الشوط الأول”. “كنت أعلم أنني يجب أن أخرج وأكون عدوانيًا. لقد أتيت للتو وأضخ الطاقة “.

ومن المؤكد أنه ساعد نيكس، الذي تعافى من عجز قدره 14 نقطة في الربع الثالث لتوسيع سلسلة انتصاراته في التصفيات إلى 12. وكان هارت عنصرا أساسيا في هذه الجولة. وأثبت يوم الأربعاء أنه محوري دون أن يسجل أي هدف. وكما ألمح برونسون، فهو يتمتع بموهبة التفوق في كل ما يحتاجه فريقه.