يظهر نيكس أن بإمكانهم الفوز بلقب كبير من خلال اتباع مثال جالين برونسون

ربما تستمر في انتظار تجربة جالين برونسون بأكملها لتظهر صدعًا في الأساس أو ثقبًا في الأنابيب أو نظام التدفئة. أي شيء يبدو جيدًا، هذا صحيح، يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه، يميل عمومًا إلى أن يكون جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

أنت لا تزال تنتظر.

لقد رأيته يختار نيكس ونيويورك، في وقت لم يفعل فيه أحد ذلك باختياره، إلا كملاذ أخير. لقد رأيته يترك المال على الطاولة في حين كان بإمكانه سحب كل نيكل من خزائن الفريق ولم يكن أحد ليحسده، ولم يكن أحد ليتفوه بكلمة واحدة.

ليلة الثلاثاء، بعد الساعة 11:15 بقليل، مع تتويج نيكس حديثًا بطلاً لكأس الدوري الاميركي للمحترفين بفضل فوزه 124-113 على توتنهام في ملعب تي موبايل أرينا في لاس فيغاس، تم تقديم برونسون كأفضل لاعب في الحدث. تحولت المجموعة الهائلة من مشجعي نيكس من الموز إلى الهياج. وكذلك فعل نيكس، وخاصة اللاعبين الذين سيحظون بعيد ميلاد سعيد إضافي بفضل المكاسب الإضافية التي تصاحب الفوز بكأس الدوري الاميركي للمحترفين. القبعات جميلة. الشيكات أفضل.